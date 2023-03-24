Mayın avcısı ’MEMATT’ geliyor!

Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, en az 8 kilogram TNT'ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı test edildi. 5 kilometre uzaktan kumanda ile yönetilen MEMATT, araç üzerindeki kamera sayısı ile operatöre kullanım kolaylığı sağlıyor.