Emekliye ZAM DÜZENLEMESİ Meclis'te! Bayram ikramiyesi tutarı BELLİ OLDU... İşte tüm detaylar

En düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşacağı açıklandı. Böylece emeklilerin nisan ayında zamlı maaşlarını almaları bekleniyor. Peki kimlerin emekli maaşı artacak? EYT'liler nasıl yararlanacak? Düzenlemeden kimler yararlanacak? Dul ve yetimler nasıl yararlanacak? Dul ve yetimlere en az ne kadar ödenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Akbaşaoğlu, "Önümüzdeki hafta yasal düzenlemeyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu, "A'dan Z'ye çok daha iyileştirilmesine ilişkin bir düzenleme gündemimizde." dedi. Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Teklif 16 madde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 TL'ye yükseltileceğini bildirdi.