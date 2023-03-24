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Haberler Galeri Emekliye ZAM DÜZENLEMESİ Meclis'te! Bayram ikramiyesi tutarı BELLİ OLDU... İşte tüm detaylar

Emekliye ZAM DÜZENLEMESİ Meclis'te! Bayram ikramiyesi tutarı BELLİ OLDU... İşte tüm detaylar

En düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşacağı açıklandı. Böylece emeklilerin nisan ayında zamlı maaşlarını almaları bekleniyor. Peki kimlerin emekli maaşı artacak? EYT'liler nasıl yararlanacak? Düzenlemeden kimler yararlanacak? Dul ve yetimler nasıl yararlanacak? Dul ve yetimlere en az ne kadar ödenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Akbaşaoğlu, "Önümüzdeki hafta yasal düzenlemeyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu, "A'dan Z'ye çok daha iyileştirilmesine ilişkin bir düzenleme gündemimizde." dedi. Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Teklif 16 madde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 TL'ye yükseltileceğini bildirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:01
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Emekliye ZAM DÜZENLEMESİ Meclis’te! Bayram ikramiyesi tutarı BELLİ OLDU... İşte tüm detaylar

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacağını bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ZAM DÜZENLEMESİ Meclis’te! Bayram ikramiyesi tutarı BELLİ OLDU... İşte tüm detaylar

Meclis de hemen harekete geçti. AK Parti grubunda ekonomi kurmayları hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekonomi paketi üzerinde çalışılıyor.

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Emekliye ZAM DÜZENLEMESİ Meclis’te! Bayram ikramiyesi tutarı BELLİ OLDU... İşte tüm detaylar

Paketteki en önemli başlık en düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılmasına ilişkin. AK Parti Nisan ayı olmadan yasayı çıkartmayı planlıyor.

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Emekliye ZAM DÜZENLEMESİ Meclis’te! Bayram ikramiyesi tutarı BELLİ OLDU... İşte tüm detaylar

Paketteki bir diğer başlık emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin. Deprem bölgesinde çalışanların aldıkları asgari ücretin brütünün ödenmesi de aynı pakette yer alan bir başka başlık. Net ile brüt arasındaki fark devlet tarafından karşılanacak.

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Emekliye ZAM DÜZENLEMESİ Meclis’te! Bayram ikramiyesi tutarı BELLİ OLDU... İşte tüm detaylar

Geçici işçilerin kadroya alınması da yine pakete konulması planlanan düzenlemeler arasında.