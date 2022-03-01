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MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...

Milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak asgari ücret maaş zammının ardından emekli maaşlarında da ciddi artış yaşandı. Gelişmelerin ardından gözler EYT ve 3600 ek gösterge gibi hayata geçirilmesi beklenen düzenlemelere çevrilid. 3600 ek göstergeden EYT düzenlemesine, ek zamdan sözleşmeli personelin kadro meselesine kadar pek çok konunun 2022 itibarı ile çözüme kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Düzenlemelerin yanından emeklilerin bayram ikramiyelerinde de değişiklik yaşanması gündemde yer alıyor. Gelişmelerin ardından maaş ve ikramiyelerde ne kadar artış yaşanacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022 19:24
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MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...

Maaşlara zam geliyor. Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak. Maaş zammı ve bayram ikramiyesi... Çalışma hayatını ve emekli maaşlarını önemli ölçüde etkileyecek düzenlemelerde son aşamalara gelindi. EYT ve 3600 ek gösterge için düzenlemelerde Mayıs ayı işaret edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar geliyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarının çözüme bağlanmasının ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. EYT ve 3600 ek göstergenin hayata geçmesinin ardından maaşlarda düzenleme yapılacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...

Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Sorularımızı cevaplandıran Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları anlattı.

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MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN TEMSİLCİLERLE 5 KONU GÜNDEME ALINDI

Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verdi. EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi.

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MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...

2022 yılı ile birlikte konuların bir süreç içinde ele alındığını anlatan Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırasıyla çözüldüğünü söyledi. İşte bu 5 adımlı çalışma:

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MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...

1) 2022 yılı için asgari ücretin belirlenmesi: Aralık ayında yapılan toplantılar sonunda 2022 yılı için asgari ücret brüt 5004 lira net 4.253 lira olarak belirlendi. Yüzde 50 zam yapılmış oldu.