MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...

Milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak asgari ücret maaş zammının ardından emekli maaşlarında da ciddi artış yaşandı. Gelişmelerin ardından gözler EYT ve 3600 ek gösterge gibi hayata geçirilmesi beklenen düzenlemelere çevrilid. 3600 ek göstergeden EYT düzenlemesine, ek zamdan sözleşmeli personelin kadro meselesine kadar pek çok konunun 2022 itibarı ile çözüme kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Düzenlemelerin yanından emeklilerin bayram ikramiyelerinde de değişiklik yaşanması gündemde yer alıyor. Gelişmelerin ardından maaş ve ikramiyelerde ne kadar artış yaşanacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...