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Maaş sistemi sil baştan! İşte milyonlarca memur ve kamu işçisini ilgilendiren yeni ücret düzenlemesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik geliyor. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedeflere göre, kamu çalışanlarının maaş sistemi sadeleştirilecek. Ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden belirlenecek. Personel etkinliğini artırıcı mevzuat düzenlemesi de yapılacak. İşte düzenlemenin detayları...

Maaş sistemi sil baştan! İşte milyonlarca memur ve kamu işçisini ilgilendiren yeni ücret düzenlemesi 1

Kamu çalışanlarının ücret sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyi yeni modelin temel ölçütleri olacak. 2027 Yıllık Programı'na göre, kamuda 3 milyon 582 bini kadrolu olmak üzere toplam 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor.

Maaş sistemi sil baştan! İşte milyonlarca memur ve kamu işçisini ilgilendiren yeni ücret düzenlemesi 2

Ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor. Diğer statülerde istihdam edilenlerin sayısı ise yaklaşık 148 bin. Kadrolu, sözleşmeli ve kamu işçilerinin ücretleri farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre belirleniyor.

Maaş sistemi sil baştan! İşte milyonlarca memur ve kamu işçisini ilgilendiren yeni ücret düzenlemesi 3

GÖREV VE SORUMLULUK ESASI İLE DEĞERLENDİRİLECEK

Bu kapsamda, kamu personeli mevzuatı personel statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak geliştirilecek. Kamu personelinin ücret sistemi sadeleştirilecek. TRT Haber'in haberine göre, ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenecek.

Maaş sistemi sil baştan! İşte milyonlarca memur ve kamu işçisini ilgilendiren yeni ücret düzenlemesi 4

Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilecek. Unvanların yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulacak.

Maaş sistemi sil baştan! İşte milyonlarca memur ve kamu işçisini ilgilendiren yeni ücret düzenlemesi 5

MEVZUAT DÜZENLEMESİ YOLDA

Kariyer meslek personelinin görev alanlarını, atama süreçlerini ve meslekte yükselme gibi hususları düzenleyen mevzuat çalışması yapılacak. Böylece yetişmiş kalifiye personelin kamuda istihdamının devamı sağlanacak.

Maaş sistemi sil baştan! İşte milyonlarca memur ve kamu işçisini ilgilendiren yeni ücret düzenlemesi 6

Çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı yürütecek. Maaşlarda yapılacak değişiklik ve uygulama takvimi ise henüz belli değil.

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