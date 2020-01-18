Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Memur emeklileri için yatırılan farklar SSK emeklileri için de yatırılmaya başlandı. Ödemelerde öncelik SSK emeklilerinde olacak ardından Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını alabilecek. Son 6 aylık TÜİK enflasyon verilerine göre emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 6.5 olarak belirlenmişti. Maaşlar ay ortasından sonra alındığı için ve zam oranı ay başında belli olduğu için emekli vatandaşlar aradaki sayısı kadar fark alacak. İşte, tahsis numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak sorusunun yanıtı…