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Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Memur emeklileri için yatırılan farklar SSK emeklileri için de yatırılmaya başlandı. Ödemelerde öncelik SSK emeklilerinde olacak ardından Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını alabilecek. Son 6 aylık TÜİK enflasyon verilerine göre emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 6.5 olarak belirlenmişti. Maaşlar ay ortasından sonra alındığı için ve zam oranı ay başında belli olduğu için emekli vatandaşlar aradaki sayısı kadar fark alacak. İşte, tahsis numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 18.01.2020 02:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 02:08
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Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!

SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli tahsis numarasına göre maaş farkları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Emekli vatandaşlar yüzde 6.5 zam aldıkları maaşlarını almaya başladı. Zamlı maaşların yatırılmasıyla birlikte emekli maaş farkları da hesaplara yatırılıyor. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emeklileri maaş farklarını 15 Ocak itibariyle alırken, SSK ve Bağ-kur emeklileri için tahsis numarasına göre tarihler haberimizde. İşte, tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak sorusunun cevabı!

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Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında maaşlarını alıyor. Buna göre SSK emeklileri için ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri için ise 24'ünde ödemelerin yapılması planlanıyor.

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Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.

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Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

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Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.