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23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...

23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel katalog alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. A101 aktüel ürünler listesi her hafta indirimli ürünlerle dikkat çekiyor. 23 Ocak Perşembe günü satışa çıkacak ürünler arasında Toshiba Smart LED TV'ler, Honor 8C Cep Telefonu, SEG Çamaşır ve Bulaşık Makinesi dikkat çekiyor. A101 aktüel ürünler kataloğu sunduğu indirimli ve hesaplı fırsatlarla her hafta yoğun ilgi görüyor. Sizler için derlediğimiz katalogda ürünlerin fiyat ve ürün bilgilerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 22:26
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23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...

A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Ocak Perşembe günü satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. A101 aktüel katalog yine dopdolu. Her hafta hesaplı ve indirimli ürünleri satışa sunan A101 marketlerinde bu hafta da fırsat ürünleri yoğun ilgi görecek. Toshiba Smart LED TV'ler, Honor 8C Cep Telefonu, SEG Çamaşır ve Bulaşık Makinesinin yanı sıra borcam ve tava tenceri setleri bulunuyor. A101 aktüel ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilir ve ürünlerin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz.

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23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...

Toshiba 58UL3A63DT 58″ Ultra Hd Smart Led Tv

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Dahili HD uydu alıcılı

58″

147 cm

Smart TV

Ücretsiz montaj

Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantilidir

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23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...

Toshiba 43L2863DAT 43" Smart Fhd Led TV

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet Scart girişi

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Netflix * Wlan

3 yıl garanti

Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.

Üretim Yeri: Türkiye

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23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...

HONOR 8C CEP TELEFONU

-13 MP + 2MP çift arka kamera

-8MP özçekim kamerası ve LED flaş

-Snapdragon 632 yonga seti

-3 GB RAM

-32 GB dahili depolama

-Çift sim kart ve çift 4,5 G

-Tüv Rheinland sertifikalı göz koruma modu

-Kedi gözü tasarımı

-6.26" Fullview çentikli ekran

-4000 mah gün boyu bitmeyen pil ömrü

-24 saatte Honor servis desteği

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23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...