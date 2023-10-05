05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Lise mezunu uzman erbaş alımı devam ediyor! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu

Lise mezunu uzman erbaş alımı devam ediyor! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 300 uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar ise belli oldu. İşte uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve resmi bilgilendirme kılavuzu

Giriş Tarihi: 05.10.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 15:37
  • 1
  • 15
Lise mezunu uzman erbaş alımı devam ediyor! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 100 Topçu, 30 Telsizci, 40 Muhafız, 50 Motorcu, 30 Elektrikçi, 35 Şoför ve 15 Kurbağa adam olmak üzere toplamda 300 Uzman erbaş alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruları 2 Ekim itibari ile toplamaya başlayan Komutanlık, adaylardan en az mezunu olma şartı arıyor. İşte başvuru sürecine dair merak edilen detaylar ve başvuru ekranı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Lise mezunu uzman erbaş alımı devam ediyor! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 14:00'te başlayıp, 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14:00'e kadar devam edecek.

  • 3
  • 15
Lise mezunu uzman erbaş alımı devam ediyor! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

  • 4
  • 15
Lise mezunu uzman erbaş alımı devam ediyor! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

  • 5
  • 15
Lise mezunu uzman erbaş alımı devam ediyor! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (02 Ekim 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),