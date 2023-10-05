05 Ekim 2023, Perşembe
Lise mezunu uzman erbaş alımı devam ediyor! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu
Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 300 uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar ise belli oldu. İşte uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve resmi bilgilendirme kılavuzu
Giriş Tarihi: 05.10.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 15:37
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