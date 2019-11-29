KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? KYK kredisi son dakika haberleri
Kredi Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine her yıl burs ve kredi imkanı sağlıyor. Burs geri ödemesiz olarak verilirken, kredi ise öğrencinin iş hayatına girmesi ve düzenli çalışması sonrası geri alınıyor. Birçok öğrenci KYK borcunun silinmesini istiyor. Bakan Berat Albayrak, KYK borçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından, "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2019 12:07Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:13