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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? KYK kredisi son dakika haberleri

Kredi Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine her yıl burs ve kredi imkanı sağlıyor. Burs geri ödemesiz olarak verilirken, kredi ise öğrencinin iş hayatına girmesi ve düzenli çalışması sonrası geri alınıyor. Birçok öğrenci KYK borcunun silinmesini istiyor. Bakan Berat Albayrak, KYK borçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından, "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:13
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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? KYK kredisi son dakika haberleri

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK borçları silinecek mi? Milyonlarca öğrenci üniversite eğitimi süresince KYK kredisi alıyor. KYK bursu alan öğrencilerin üniversite bittikten sonra bu borcu ödemek zorunda. Fakat KYK borcunu ödemeyen öğrenci sayısı milyonları buluyor. KYK borcunu ödemekte zorlanan öğrencilere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması umut oldu. Peki KYK borçları nasıl yapılandırılacak? KYK borçları silinecek mi? KYK faizleri silinecek mi? İşte KYK borcu ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? KYK kredisi son dakika haberleri

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK kredi borçlarından haberdar olmayan öğrenciler nasıl bilgi elde edeceklerini merak ediyor. KYK kredi borçları, vergi sorgulama sisteminden öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de KYK borçları görüntülenebiliyor.

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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? KYK kredisi son dakika haberleri

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? KYK kredisi son dakika haberleri

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.

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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? KYK kredisi son dakika haberleri

KYK BORÇLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAR?

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.