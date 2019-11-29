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3600 ek gösterge için geri sayım! İkramiyeler 23 bin TL artacak... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge için gündem yeniden ısındı. 1.6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile ilgili son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakana 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların akıbeti de soruldu. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi. 3600 ek gösterge için taslak hazırlandı, TBMM'ye sunulması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşlar ne kadar artacak? İşte merakla beklenen 3600 ek göstergeye dair her şey...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:55
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3600 ek gösterge için geri sayım! İkramiyeler 23 bin TL artacak... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili taslak hazırlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin uzun süredir çalıştığı taslak TBMM'de kabul edilirse memur emeklisinin ikramiyesi en az 20 bin TL artacak. Aylık maaşlarda ve emekli aylıklarında da büyük artışlar görülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar öğretmenler, hemşireler, polisler ve din görevlileri için yapıldı. Çalışmalar günümüzü kapsayacak ve gösterge geriye doğru işletilmeyecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler ve detayları...

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3600 ek gösterge için geri sayım! İkramiyeler 23 bin TL artacak... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

MAAŞLAR 740 TL'YE KADAR ARTACAK

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.
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3600 ek gösterge için geri sayım! İkramiyeler 23 bin TL artacak... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

İKRAMİYELERİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

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3600 ek gösterge için geri sayım! İkramiyeler 23 bin TL artacak... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

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3600 ek gösterge için geri sayım! İkramiyeler 23 bin TL artacak... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

ÖĞRETMEN EMEKLİSİNE 23 BİN TL FAZLA İKRAMİYE

Ek göstergeyle çalışan öğretmenin maaşında 30-40 lira artış olurken emekli aylıklarında 616 liraya varan artış olacak. İkramiyeler de 23 bin liraya kadar artacak.