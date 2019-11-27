KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?

KYK burs parası ne zaman yatar? KYK bursu almaya hak kazanan binlerce üniversite öğrencisi bu sorunun yanıtını araştırıyor. 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak? Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi sonuçları açıklanmıştı. Taahütname onay işlemlerini tamamlayan öğrencilerde gözler KYK burs parasının ne zaman yatacağına çevrildi. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak ödemeler ilk etapta 2 aylık peşin olarak yatırılacak. Böylelikle öğrenciler aylık 550 TL olmak üzere toplamda 1100 TL ödeme alacak. Peki, KYK burs parası ne zaman yatacak? İşte yanıtı…