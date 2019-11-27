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KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?

KYK burs parası ne zaman yatar? KYK bursu almaya hak kazanan binlerce üniversite öğrencisi bu sorunun yanıtını araştırıyor. 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak? Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi sonuçları açıklanmıştı. Taahütname onay işlemlerini tamamlayan öğrencilerde gözler KYK burs parasının ne zaman yatacağına çevrildi. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak ödemeler ilk etapta 2 aylık peşin olarak yatırılacak. Böylelikle öğrenciler aylık 550 TL olmak üzere toplamda 1100 TL ödeme alacak. Peki, KYK burs parası ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 01:49
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KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?
KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?

2019 KYK burs parası ne zaman yatar? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs almaya hak kazanan öğrenciler KYK bursu ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. KYK burs ve kredi ödemeleri için öğrencilere müjdeli haber geldi. İlk ödemelerin 2 ayı kapsayacağı belirtiliyor. Bu durumda aylık 550 TL yerine ilk etapta öğrenciler toplam 1100 TL alabilecek. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Öğrenciler burslarını KYK kart sayesinde ATM'lerden çekebilecek. Peki, KYK burs parası ne zaman yatar? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

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KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?
KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?

KYK BURS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (ekim ve kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacak.

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KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?
KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

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KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?
KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?
KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?

T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi Ödeme Günü

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