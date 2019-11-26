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Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? 26 Kasım güncel kredi faizleri

Konut kredisi faiz oranları gerilemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz hamlelerinin ardından bankalardan cesur adımlar gelmeye başladı. 3 toplantıda politika faizini 10 puan gerileten Merkez Bankası, bankaların önünü açtı. İpotekli konut satışları 0,99 oran ile patlarken, taşıt kredisi kampanyaları ile de araç satışları hareketlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılda da faiz indirimlerinin süreceğini söyledi. Merkez Bankası'nın politika faizini yılın son toplantısında 2 puan daha gerileterek yüzde 12'ye sabitlemesi bekleniyor. Birçok banka Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki Para Politikaları Kurulu toplantısını bekliyor. İndirimler bu toplantının ardından daha da hızlanacak gibi görünüyor. 25 Kasım itibarıyla katılım bankaları ile birlikte 9 banka yüzde 1'in altında faiz ve kar oranı ile işlem yapıyor. Katılım bankaları arasında KuveytTürk, diğer bankalar arasında ise İNG Türkiye en uygun koşulları sağlayan banka pozisyonunda. Peki, Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte 26 Kasım güncel kredi faizleri...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 17:03
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Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? 26 Kasım güncel kredi faizleri

Konut kredisi faiz oranları sert şekilde düşüyor. Temmuz ayında yüzde 2'leri aşan konut kredisi faizleri 3.5 ay gibi kısa bir sürede yüzde 1'in altına çekildi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın başlattığı kredi kampanyasına özel bankalar da dahil oldu. Merkez Bankası'nın faizleri kademeli olarak düşürmesi bankaların elini rahatlattı. Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizi 3 toplantıda 10 puan gerileyerek yüzde 14'e çekildi. Bankalar Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından faiz indirimlerine hız verdi. Öyle ki özel bankalar kamu bankalarını geride bırakmayı başardı. Katılım bankaları da kar marjlarını düşürme kararı alarak sürce pozitif destek verdi. 26 Kasım itibarıyla katılım bankaları dahil olmak üzere 9 banka yüzde 1'in altına çekildi. İhtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında da sert çekilmeler görülüyor. Özellikle İNG Türkiye ve QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faizini oldukça cazip bir noktaya çekti. İşte 26 Kasım güncel kredi faiz oranları...

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Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? 26 Kasım güncel kredi faizleri

MERKEZ BANKASI 3 AYDA 10 PUAN İNDİRİME GİTTİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve gelir gelmez etkisini gösterdi. Eski Başkan Murat Çetinkaya faizlerin düşürülmesine yanaşmazken, sebebi döviz kurunu kontrol altında tutmak olarak gösteriyordu. Görevden alınan Çetinkaya'nın ardından koltuğa gelen Uysal ilk toplantıda 4,25 puan indirim kararı verdi.

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Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? 26 Kasım güncel kredi faizleri

Bu kararın ardından yüzde 24 olan faiz uzun bir aranın ardından yüzde 20 bandının altına geriledi. Beklenen olmadı, dolar kuru sabit kaldı. Piyasalardaki düzelme ve hareketlenme kamu bankalarının 0,99 konut kredisi kampanyası ile giderek arttı. Merkez'in hamlesine temkinli bakan özel bankalar bir süre bekledi.

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Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? 26 Kasım güncel kredi faizleri

Uysal yönetiminde ikinci kez toplanan Merkez Bankası faizi 3,25 puan daha gerileterek 16,50'ye çekti. Özel bankalar bu hamleye kayıtsız kalamayarak faizleri düşürmeye başladı. Kamu bankaları ile arasındaki makası kapatmaya başlayan özel bankalar ihtiyaç ve taşıt kredisinde de haöle yaptı.

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Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? 26 Kasım güncel kredi faizleri

Uysal yönetiminde gerçekleşen üçüncü toplantıda da faiz indirimi sürdü. Piyasalara faizin düşürüleceği mesajı net şekilde verilirken, yatırımların artacağı uygun ortam sağlanmaya başlandı. Özellikle otomotiv ve emlak sektörü adeta patlama yaşadı. Uysal ve ekibi üçüncü toplantıda faizi yüzde 14'e düşürdüğünü açıkladı.