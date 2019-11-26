Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? 26 Kasım güncel kredi faizleri

Konut kredisi faiz oranları gerilemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz hamlelerinin ardından bankalardan cesur adımlar gelmeye başladı. 3 toplantıda politika faizini 10 puan gerileten Merkez Bankası, bankaların önünü açtı. İpotekli konut satışları 0,99 oran ile patlarken, taşıt kredisi kampanyaları ile de araç satışları hareketlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılda da faiz indirimlerinin süreceğini söyledi. Merkez Bankası'nın politika faizini yılın son toplantısında 2 puan daha gerileterek yüzde 12'ye sabitlemesi bekleniyor. Birçok banka Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki Para Politikaları Kurulu toplantısını bekliyor. İndirimler bu toplantının ardından daha da hızlanacak gibi görünüyor. 25 Kasım itibarıyla katılım bankaları ile birlikte 9 banka yüzde 1'in altında faiz ve kar oranı ile işlem yapıyor. Katılım bankaları arasında KuveytTürk, diğer bankalar arasında ise İNG Türkiye en uygun koşulları sağlayan banka pozisyonunda. Peki, Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte 26 Kasım güncel kredi faizleri...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





