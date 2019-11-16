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KYK burs kredi zammı 2020! KYK bursu ne kadar oldu? KYK kredi ücreti kaç para oldu?

KYK bursu ne kadar oldu? KYK kredi ücreti kaç para oldu? KYK burs ve kredi sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ne kadar ücret alacağını merak ediyor. KYK burs ve kredi ödemeleri ailelerin yükünü azaltırken, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırıyor. KYK burs ve kredilerine her yıl Ocak ayında zam yapılıyor. Bu yıl yapılacak olan zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Peki, KYK burs kredi zammı ne kadar oldu? İşte 2020 KYK burs ve kredi ücreti...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 12:39
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KYK burs kredi zammı 2020! KYK bursu ne kadar oldu? KYK kredi ücreti kaç para oldu?

KYK bursu ne kadar? Kredi ücreti ne kadar? KYK bursu ne kadar olacak 2020? Burs başvurusu yapmak için aranan temel şartlar neler olacak? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırmaya başladık. Tüm detaylar haberimizde.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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KYK burs kredi zammı 2020! KYK bursu ne kadar oldu? KYK kredi ücreti kaç para oldu?

BURS VE KREDİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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KYK burs kredi zammı 2020! KYK bursu ne kadar oldu? KYK kredi ücreti kaç para oldu?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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KYK burs kredi zammı 2020! KYK bursu ne kadar oldu? KYK kredi ücreti kaç para oldu?

TAAHÜTNAME ONAYI ÖNEM ARZ EDİYOR

2019 - 2020 Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulaması) üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.

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KYK burs kredi zammı 2020! KYK bursu ne kadar oldu? KYK kredi ücreti kaç para oldu?

15 yaşından küçük ya da anne/babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK il/yurt müdürlüklerine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor. Bu işlemi yapmayan öğrenci burs ve kredi hakkı elde edemiyor.