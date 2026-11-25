Petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak tahvillere yönelmesi sonucu ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalışla yüzde 4,90'da seyrediyor.

FED FAİZİ NE YAPACAK? Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü korumasıyla dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 104 seviyesine çıkarken, altının onsu yüzde 0,1 azalışla 3 bin 548 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,9 azalarak 84,8 milyar dolara geriledi. Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Geçen hafta rekor büyüklükte halka arzla borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri de düşüş eğilimini sürdürdü. Yüzde 6,5 azalış kaydeden Anthropic'in hisse fiyatı 81,91 dolar ile halka arz fiyatı olan 83 doların altına indi. Bu gelişme de yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerin arttığını ortaya koydu.

Bakır üreticisi Aurubis ise ABD'deki yeni tesisinin devreye alınmasında yaşanan sorunlar nedeniyle cari mali yıl faaliyet karının beklentilerin altında kalacağı uyarısında bulundu. Bu haber sonrası şirketin hisseleri yüzde 15 değer kaybetti.

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 13 üye ülkenin bütçe disiplinine ilişkin sorunlar yaşadığını belirlerken, mali kurallara uymayan Bulgaristan ve Macaristan'a yönelik yaptırımların önünü açabilecek adımlar atılmasını önerdi.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ Avrupa borsaları, yapay zeka ve çip hisselerindeki satış baskısı ile ABD'nin ek ithalat tarifeleri uygulayabileceğine yönelik endişelerle dün negatif seyretti. Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da ekonomi yönetiminin yakından izlediği Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda üst üste yedinci kez artış göstererek 90,6 puana yükseldi ve piyasa beklentilerini aştı.

ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ NEGATİF SEYREDİYOR

Asya borsaları da bölgedeki teknoloji şirketlerinin hisseleri üzerindeki satış baskısının derinleşmesi ve gümrük tarifesi endişeleriyle negatif seyrediyor.

Şanghay'ın Komünist Parti Başkanı Chen Jining ile ülkenin bilim ve teknoloji bakanlığından üst düzey bir yetkili hakkında, parti disiplin kurallarını ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma yürütüldüğüne dair haberler de Çin borsasındaki satış baskısında etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 10.965,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 geriledi.

Dolar/TL dünü yüzde 0,07 artışla 50,6243'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,6690'dan işlem görüyor.

Öte yandan yurt içinde fon meselesine ilişkin haberler yakından takip ediliyor. Dün, 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmaları tamamlandı. Ayrıca fon tasfiyesinde 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin cuma günü tamamlanması hedefleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.