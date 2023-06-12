Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!

"Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu da gündeme getirildi. İşte, tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye ödeme günleri 2023!