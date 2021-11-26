26 Kasım 2021, Cuma
Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tarlalarında ekim ve verim kaybı yaşayanlara destek ödemesi yapılıyor. Çiftçiler 2021 yılı için destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söyledi. İşte, Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 16:31
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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...