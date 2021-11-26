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Haberler Galeri Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tarlalarında ekim ve verim kaybı yaşayanlara destek ödemesi yapılıyor. Çiftçiler 2021 yılı için destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söyledi. İşte, Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 16:31
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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan bu imkan için ödemelerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Yetersiz yağış ve benzeri nedenlerle arazideki verim kaybına göre çiftçiye ödeme yapılacak. İşte, Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK, HANGİ İLLERDE VAR?

Çiftçiye kuraklık destek ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadesini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:

Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022'deki destek miktarı
"Büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı."

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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,

* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,

* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,

* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,

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Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...

* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,

* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,

* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.