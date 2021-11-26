Asgari ücrette rakamlar belli oluyor! Yeni rakam 3.801 TL olabilir! Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin...

"İLK KEZ SÖYLÜYORUM"

İki alternatif daha söyleyeyim. Birincisi daha önce uygulanan bir yöntem vardı. 6 ayda bir asgari ücretin belirlenmesi. Bunu ilk kez söylüyorum. Belki bu da gündeme gelebilir. Alım gücünü artırmak için 6 ayda bir asgari ücret belirlenebilir. Aynı emekli ve memur zamlarında olduğu gibi.

İkincisi de 536 liralık primin de alınmaması gibi bir formül de gelebilir. Herkesin alım gücünün artacağı bir Ocak ayı bizi bekliyor.