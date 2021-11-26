26 Kasım 2021, Cuma
Asgari ücrette rakamlar belli oluyor! Yeni rakam 3.801 TL olabilir! Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin...
Asgari ücrette rakamlar belli oluyor. Yeni rakam 3.801 TL olabilir. Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin... Milyonlarca vatandaş 2022 yılında asgari ücrette yaşanacak değişimi merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanların beklediği konu hakkında açıklamalar geliyor. Bilgin, son dakika açıklamasında, Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını ifade etti. Ocak ayında asgari ücrette yaşanacak artış sonrasında alım gücünde değişim yaşanacak. Hal böyle olunca 2022 yılında asgari ücretle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, yeni zam oranı için dikkat çeken tahmin...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 18:47
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