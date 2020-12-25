29-30 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 29-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Yeni yıl öncesi fırsatlar...

29-30 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Yeni yıl öncesi fırsatlar marketler tarafından vatandaşlara duyuruldu. 29 Aralık Salı ve 30 Aralık Çarşamba aktüel ürünler kataloğunda toz torbalı elektrikli süpürge, çift kapılı dolap, ışıklı kettle, süzgeç, tepsi gibi ürünler yer alırken hem her cebe hem de her zevke hitap ediyor. İşte, 29-30 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu ve BİM 29-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Yeni yıl öncesi fırsatlar...