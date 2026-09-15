Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifredeki bu rakam güvenlik riski oluşturuyor: 10 altın öneri

Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyona ulaştı. POS, ATM ve internet alışverişinde kullanılan kartların güvenliği için uzmanlardan önemli uyarılar geldi. İşte kredi kartı kullanıcılarının bilmesi gereken 10 altın öneri...

Dijitalleşmeyle birlikte kredi kartı kullanımı ve buna bağlı dolandırıcılık vakaları da arttı. Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyona, banka ve ön ödemeli kartlarla birlikte toplam kart sayısı 476,2 milyona ulaştı. Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartlarının güvenli kullanımı için POS cihazlarından ATM'lere, internet alışverişlerinden kart şifrelerine kadar dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartlarının güvenli kullanımı için POS cihazlarından ATM'lere, internet alışverişlerinden kart şifrelerine kadar dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. POS'TAKİ TUTARA BAKIN

Herhangi bir markette, mağazada veya restoranda kredi kartıyla ödeme yapacaksanız POS cihazı önünüze geldiğinde faturayı kontrol edin. Faturadaki tutar ile POS cihazındaki tutarın aynı olup olmadığına bakın. Fişinizi alıp ödeme sonrası hemen kontrol edin. İletişim sorunlarında alınan "işlem başarısız" uyarısı nedeniyle kartın tekrar okutulması, aynı tutarın iki kez hesaba yansımasına neden olabiliyor. Varsa mobil uygulamanızdan kredi kartınızdan iki kez ücret çekilip çekilmediğine bakın.

KARTI SATICIYA VERMEYİN

Kartı ödeme sırasında satıcıya vermeyin. Kartın kısa süreliğine bile kontrol dışına çıkması, yanlış tutar girilmesine ya da kart bilgilerinin kopyalanmasına yol açabiliyor. Kartınız sizde kalsın, temassız veya şifreli ödeme yöntemlerini tercih edin. HATALI İŞLEM OLURSA

Yanlış ya da fazla tutar çekildiğini fark ederseniz beklemeden bankayla iletişime geçin. Şüpheli durum varsa işlemi iptal ettirin. BİLDİRİMLERİ AÇIN

Kredi kartınızı sıklıkla kullanıyorsanız bankanızın mobil uygulamasını da telefonunuza indirin. Mobil uygulamadaki "Kart ayarları" ya da "Bildirim tercihleri" bölümünden harcama bildirimlerini açın. Böylece kredi kartınızda yapılan harcamalardan anında haberdar olacaksınız. Kredi kartınızdan yapılan her harcamada bu bildirimler telefonunuza gelecek. Kartınızı siz kullanıyorsanız sorun yok ancak sizin kullanmadığınız durumlarda kartınızdan alışveriş yapıldığını anlık bildirim özelliğiyle fark edebilirsiniz. Böyle bir durumda da ya bankanızı arayarak ya da mobil uygulamadan kartınızı hemen alışverişe kapatabilirsiniz.

SANAL KART KULLANIN

İnternetteki platformlardan sık alışveriş yapıyorsanız kredi kartınızın olduğu bankanın mobil uygulamasına girin. Bir sanal kart oluşturun. Bu sanal kartın limitini de kendiniz belirleyin. Kredi kartınızdan daha düşük bir limit belirlemeniz, olası dolandırıcılık vakalarına karşı sizi koruyacaktır. Sanal kartınızı oluşturduktan sonra internetten yapacağınız alışverişlerde bu kartın bilgilerini kullanın. YURT DIŞINDA DİKKAT!

Yurt dışında yabancı para biriminde yapılan işlemlerde, yerel para birimi önce dolara, ardından TL'ye veya başka bir kura çevrildiğinde ekstra kur farkı ödeyebilirsiniz. Bankanız destekliyorsa kartınızın ekstresini USD veya EUR gibi döviz cinsinden açtırarak ek marjlardan kaçınabilirsiniz. Seyahatten önce bankanızın yurt dışı işlemlerinde uyguladığı ücret ve komisyonları öğrenebilirsiniz.

SEYAHAT SONRASI KAPATIN

Eğer çok sık seyahat etmiyorsanız, yurt dışına çıktığınızda bankanızın mobil uygulaması üzerinden kartınızın yurt dışındaki kullanım ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yani yurt dışına gittiğinizde mobil uygulamadan kartınızı yurt dışı kullanıma açıp, ülkeye döndüğünüzde yeniden aynı uygulama üzerinden kapatabilirsiniz. "KART İPTAL/KAYIP"

Kartınız kaybolursa bankanızın mobil uygulamasına girip "kart ayarları" bölümünden "kart iptal/kayıp" menüsünden kartınızı geçici olarak kilitleyin ya da iptal edin. Daha sonra bankanızı arayarak kayıp bildirimi yapın.