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Haberler Galeri Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürmesinin ardından bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Kamu bankaları tarafından yapılan son dakika açıklaması ile faiz indirimine gidildiği bildirildi. Peki, 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:22
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Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz indirimi son dakika... Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Bu gelişmelerin ardından gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. Banka kredilerinde indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Kamu bankaları tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, kredi faizlerinde indirime gidildiği bildirildi. Peki, 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son gelişmeler...

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Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

İşte 19 Kasım güncel kredi faiz oranları:

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Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58

Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58

Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60

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Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

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Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29