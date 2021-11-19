Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürmesinin ardından bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Kamu bankaları tarafından yapılan son dakika açıklaması ile faiz indirimine gidildiği bildirildi. Peki, 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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