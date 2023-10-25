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Haberler Galeri KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...

KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...

"Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul'un önemli ulaşım arterleri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek yönlü geçiş ücretlerine zam kararına ilişkin gelişmeler haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.10.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 08:05
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KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim tarihinde planlanan düzenleme ertelendi ve bugün alınan geçiş ücretlerindeki fark iade edilecek. İnsanların merak ettiği soru ise, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin ne kadar olduğu oldu. İşte güncel geçiş ücretleri ve detaylar...

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KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda "Kamuoyunun bilgisine Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir." ifadelerini kullandı.

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KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ:

Sınıf 1: 290.00 TL
Sınıf 2: 465.00 TL
Sınıf 3: 550.00 TL
Sınıf 4: 730.00 TL
Sınıf 5: 920.00 TL
Sınıf 6: 205.00 TL

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KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ:

Sınıf 1: 35.00 TL
Sınıf 2: 45.00 TL
Sınıf 3: 85.00 TL
Sınıf 4: 220.00 TL
Sınıf 5: 275.00 TL
Sınıf 6: 25.00 TL

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KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ:

Sınıf 1: 295.00 TL
Sınıf 2: 370.00 TL
Sınıf 3: 665.00 TL
Sınıf 4: 740.00 TL
Sınıf 5: 1400.00 TL
Sınıf 6: 75.00 TL

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