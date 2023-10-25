KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim tarihinde planlanan düzenleme ertelendi ve bugün alınan geçiş ücretlerindeki fark iade edilecek. İnsanların merak ettiği soru ise, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin ne kadar olduğu oldu. İşte güncel geçiş ücretleri ve detaylar...