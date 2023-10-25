HaberlerGaleriKÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...
KÖPRÜ OTOYOL ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023! 15 Temmuz, FSM köprü ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli, Osmangazi...
"Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul'un önemli ulaşım arterleri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek yönlü geçiş ücretlerine zam kararına ilişkin gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.10.2023 10:08Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 08:05