31 Ekim 2023, Salı
12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini belirleyecek olan 12. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. Bu kalkınma planı, Türkiye'nin gelecekteki stratejik hedeflerine yön verme amacı taşıyor. Plan, ekonomik büyüme, istihdam artışı, eğitim, sağlık, altyapı geliştirmesi ve çevre sürdürülebilirliği gibi bir dizi konuyu ele alarak, ülkenin gelişimine ışık tutuyor. Peki 12. Kalkınma Planı nedir, içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 22:56
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