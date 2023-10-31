31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...

12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini belirleyecek olan 12. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. Bu kalkınma planı, Türkiye'nin gelecekteki stratejik hedeflerine yön verme amacı taşıyor. Plan, ekonomik büyüme, istihdam artışı, eğitim, sağlık, altyapı geliştirmesi ve çevre sürdürülebilirliği gibi bir dizi konuyu ele alarak, ülkenin gelişimine ışık tutuyor. Peki 12. Kalkınma Planı nedir, içeriği nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 22:56
  • 1
  • 9
12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...

12. Kalkınma Planı, uzun bir süreç sonucunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan bu kapsamlı plan, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını şekillendirmek amacıyla oluşturuldu. Plan, 983 maddeden oluşması bekleniyor ve Türkiye'nin 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik bir yol haritasını sunuyor. Peki 12. Kalkınma Planı içeriği ne? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...

12. KALKINMA PLANI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

  • 3
  • 9
12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...

12. KALKINMA PLANI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

12. Kalkınma Planı Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Plan henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

  • 4
  • 9
12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...

12. KALKINMA PLANI NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 12'nci Kalkınma Planına yönelik paylaşımda bulunarak, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" demişti.

  • 5
  • 9
12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...

5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu belirten Başkan Erdoğan, bunları, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim olarak açıkladı.

12'nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan, "2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.