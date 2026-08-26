Düzenlemeyle basit konaklama tesislerinde resepsiyon, yiyecek ve içecek servisi, ilk yardım, temizlik, havuzlar, oda ve banyo donanımları ile ilgili yeni standartlar getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Bakanlık tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" , 26 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde malzemeler, saklama ve servis sırasında bozulmalarını önleyecek şekilde uygun ısıda muhafaza edilecek.

Tesislerde ilk yardım malzemeleri bulundurulacak ve ilk yardım sertifikasına sahip personel istihdam edilecek. Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılacak, haşereyle düzenli mücadele yürütülecek.

Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu olacak.

Ayrıca soyunma kabini ve duş bulunması zorunlu olacak. Havuzlarda en az 2 sertifikalı cankurtaran görevlendirilecek. Havuz sayısı ve büyüklüğüne göre yeterli sayıda cankurtaran bulundurulacak.

Havuzların filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemine sahip olması, çevresinde ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplamalarının bulunması gerekecek. Havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçüleri de yer alacak.

ÇOCUK HAVUZU ŞARTI GETİRİLDİ

Çocuklar için en fazla 50 santimetre derinliğinde ayrı bir havuz bulunması gerekecek.

Yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden konaklama tesislerinde ise çocuk havuzu şartı aranmayacak. Ancak bu tesisler müşteri kabul politikalarını değiştirirse, yeni uygulamaya geçmeden önce çocuk havuzu yapmak zorunda olacak.

Havuz kullanım kurallarının Türkçe ve en az iki yabancı dilde hazırlanmış levhalarda belirtilmesi gerekecek.

Kaydırak, şelale ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı su aktivitelerinin bulunduğu alanlarda ise düzen ve güvenliği sağlamakla görevli personel bulundurulacak. Bu alanlarda kaymayı önleyici zemin kaplaması ve suyun temizliğini sağlayan sistem bulunacak.