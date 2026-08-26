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Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken, ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Bakanlık tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 26 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle basit konaklama tesislerinde resepsiyon, yiyecek ve içecek servisi, ilk yardım, temizlik, havuzlar, oda ve banyo donanımları ile ilgili yeni standartlar getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti 2

25 ODA VE ÜZERİ TESİSLERE RESEPSİYON ZORUNLULUĞU

Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu olacak.

Tesislerde ilk yardım malzemeleri bulundurulacak ve ilk yardım sertifikasına sahip personel istihdam edilecek. Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılacak, haşereyle düzenli mücadele yürütülecek.

Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde malzemeler, saklama ve servis sırasında bozulmalarını önleyecek şekilde uygun ısıda muhafaza edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti 3

HAVUZLARDA YENİ DÖNEM

Tesis bünyesinde yüzme havuzu bulunması halinde belirli güvenlik ve hijyen şartları aranacak.

Havuzların filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemine sahip olması, çevresinde ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplamalarının bulunması gerekecek. Havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçüleri de yer alacak.

Ayrıca soyunma kabini ve duş bulunması zorunlu olacak. Havuzlarda en az 2 sertifikalı cankurtaran görevlendirilecek. Havuz sayısı ve büyüklüğüne göre yeterli sayıda cankurtaran bulundurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti 4

ÇOCUK HAVUZU ŞARTI GETİRİLDİ

Çocuklar için en fazla 50 santimetre derinliğinde ayrı bir havuz bulunması gerekecek.

Yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden konaklama tesislerinde ise çocuk havuzu şartı aranmayacak. Ancak bu tesisler müşteri kabul politikalarını değiştirirse, yeni uygulamaya geçmeden önce çocuk havuzu yapmak zorunda olacak.

Havuz kullanım kurallarının Türkçe ve en az iki yabancı dilde hazırlanmış levhalarda belirtilmesi gerekecek.

Kaydırak, şelale ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı su aktivitelerinin bulunduğu alanlarda ise düzen ve güvenliği sağlamakla görevli personel bulundurulacak. Bu alanlarda kaymayı önleyici zemin kaplaması ve suyun temizliğini sağlayan sistem bulunacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti 5

ODA VE BANYOLARA ASGARİ STANDART

Yatak odalarında standartlara uygun yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, el ve banyo havlusu, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme bulunacak.

Odaların genel aydınlatma, doğal havalandırma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı veya benzeri düzenleme ile perde veya benzeri donanıma sahip olması gerekecek.

Oda kapılarında elektronik kilit bulunmaması halinde ilave kilit sistemi yapılacak.

Banyolarda ise suyun yayılımını engelleyen eşik veya benzeri bir düzenleme ile duş kabini veya duş perdesi bulunacak. Ayrıca vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, çöp kutusu ve sabun bulundurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti 6

PLAJ İŞLETMELERİNE DE YENİ KURALLAR

Yönetmelikle plaj işletmeleri ve basit konaklama tesislerinin belirlenen nitelikleri sağlaması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca bu tesislerin denetimlerinde Bakanlık kontrolörlerinin de görev almasına yönelik düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti 7

BELGE DEVRİNE SINIRLAMA

Basit konaklama turizm işletme belgeleri, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal dışında devredilemeyecek.

Aksi durumun tespit edilmesi halinde ilgili kanun hükümleri valilik tarafından uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konaklama tesislerinde kurallar değişti 8

YENİ KURALLAR 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜKTE

Yönetmeliğe eklenen 8/A maddesinin basit konaklama tesislerinin asgari niteliklerini düzenleyen hükümleri 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

Belge devrine yönelik sınırlama ile Bakanlık kontrolörlerinin denetimlerine ilişkin düzenlemeler ise yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

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