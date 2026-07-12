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KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KKTC'deki 14 ayrı projeden oluşan 69 milyar liralık dev yatırım programının 41 milyar liralık bölümü tamamlandı. Mesarya Ovası'ndaki çalışmaları inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sadece bugünün değil, KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını giderecek yatırım yapıldı" ifadelerini kullandı.

KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Orta Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı 2. Kısım İnşaatı'nda incelemelerde bulundu. KKTC'nin su güvenliğini güçlendirecek yatırımlarla ilgili bilgi veren Yumaklı, tamamlanan projelerin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin su ihtiyacını da karşılayacak nitelikte olduğunu söyledi.

KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 2

MESARYA OVASI'NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Bakan Yumaklı, temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Orta Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı 2. Kısım İnşaatı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, inşaat alanında vinç kullanarak 2 bin 500 milimetre çapındaki çelik borunun boru hendeğine indirilerek döşenmesi işlemini gerçekleştirdi.

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KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 3

"KKTC'NİN SU GÜVENLİĞİ GÜÇLÜ BİR NOKTAYA ULAŞTI"

Su ve tarımsal sulama projelerine yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde KKTC için oluşturulan su güvenliği vizyonuna dikkati çekerek, "KKTC'nin su güvenliği güçlü bir noktaya ulaşmıştır" dedi.

Yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar yapmadıklarını vurgulayan Yumaklı, aynı zamanda geleceğin su yönetimini de bugünden planladıklarını belirtti.

KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 4

MASTER PLAN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yumaklı, bu kapsamda 2023 yılı Eylül ayında Su ve Toprak Kaynakları Master Planı çalışmalarına başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu çalışma sadece bir rapor değil, KKTC'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek bilimsel bir yol haritasıdır. Master plan kapsamında su ve toprak kaynaklarının potansiyeli ortaya konulurken, tarım ve sulama altyapısı da bilimsel veriler ışığında değerlendiriliyor. Planda alternatif enerji kaynakları ile su yönetimi birlikte ele alınıyor."

KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 5

"ANADOLU'DAN GELEN HER DAMLA SU ORTAK GELECEĞİN SEMBOLÜDÜR"

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin yalnızca iki devlet arasındaki iş birliğinden ibaret olmadığını ifade eden Yumaklı, bunun kader birliği, gönül birliği ve sarsılmaz kardeşliğin adı olduğunu söyledi.

Su projesinin bu kardeşliğin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Yumaklı, "Anadolu'dan gelen her damla su aynı zamanda dayanışmanın, güvenin ve ortak geleceğe olan inancımızın da sembolüdür" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, içme suyundan sulamaya, atık su yatırımlarından yeni tarımsal altyapılara kadar tüm projeleri birer birer tamamlayacaklarını belirterek çalışmalara destek veren Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 6

69 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PROGRAMI

Su alanında yürütülen yatırımlara dair bilgi veren Bakan Yumaklı, 14 ayrı projeden oluşan yaklaşık 69 milyar liralık yatırım programının hayata geçirildiğini belirterek, "Bunun 41 milyarlık kısmı tamamlandı. 8 milyar liralık kısmında çalışmalarımız devam ediyor. 20 milyar liralık kısmında ise planlamalar arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor" dedi.

Yumaklı, yatırımların büyük bölümünün vatandaşların hizmetine sunulduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Sadece bugünün değil, KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını giderecek yatırım yapıldı. Bu yatırım kapsamında 870 kilometre iletim hattı, 49 depo ve terfi merkezi, 529 kilometre içme suyu dağıtım hattı ve günde 200 bin metreküp kapasiteli modern içme suyu arıtma tesisini bitirerek hizmete almış durumdayız."

KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 7

MESARYA OVASI'NA SU 2027'DE ULAŞTIRILACAK

KKTC'de başta Mesarya Ovası olmak üzere tarım alanlarına su verilmesine yönelik projelere de değinen Yumaklı, 9 bin 720 hektarlık Mesarya Ovası'na su ulaştıracak 5,5 milyar lira maliyetli Orta Mesarya Ovası İkinci Kısım İletim Hattı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hattın geçeceği güzergahta kamulaştırma veya benzeri bir sorun yaşanmaması halinde projenin 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, KKTC'deki 207 kilometrelik İçme Suyu İletim Hattı'nın da tamamlandığını ifade ederek, "Ne ana vatan Türkiye'de ne de KKTC'de biz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını gören yatırımlar yapmıyoruz" dedi.

KKTC'de 69 milyar liralık dev yatırım! Bakan Yumaklı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 8
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