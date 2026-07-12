Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Orta Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı 2. Kısım İnşaatı'nda incelemelerde bulundu. KKTC'nin su güvenliğini güçlendirecek yatırımlarla ilgili bilgi veren Yumaklı, tamamlanan projelerin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin su ihtiyacını da karşılayacak nitelikte olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Orta Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı 2. Kısım İnşaatı'nda incelemelerde bulundu.

Su ve tarımsal sulama projelerine yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde KKTC için oluşturulan su güvenliği vizyonuna dikkati çekerek, "KKTC'nin su güvenliği güçlü bir noktaya ulaşmıştır" dedi.

"Bu çalışma sadece bir rapor değil, KKTC'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek bilimsel bir yol haritasıdır. Master plan kapsamında su ve toprak kaynaklarının potansiyeli ortaya konulurken, tarım ve sulama altyapısı da bilimsel veriler ışığında değerlendiriliyor. Planda alternatif enerji kaynakları ile su yönetimi birlikte ele alınıyor."

Yumaklı, bu kapsamda 2023 yılı Eylül ayında Su ve Toprak Kaynakları Master Planı çalışmalarına başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"ANADOLU'DAN GELEN HER DAMLA SU ORTAK GELECEĞİN SEMBOLÜDÜR"

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin yalnızca iki devlet arasındaki iş birliğinden ibaret olmadığını ifade eden Yumaklı, bunun kader birliği, gönül birliği ve sarsılmaz kardeşliğin adı olduğunu söyledi.

Su projesinin bu kardeşliğin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Yumaklı, "Anadolu'dan gelen her damla su aynı zamanda dayanışmanın, güvenin ve ortak geleceğe olan inancımızın da sembolüdür" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, içme suyundan sulamaya, atık su yatırımlarından yeni tarımsal altyapılara kadar tüm projeleri birer birer tamamlayacaklarını belirterek çalışmalara destek veren Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.