Kıdem tazminatında 7 bin gün hakkı! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

KİMLER YARARLANABİLİR?

08.09.1999'dan önce sigortalı olanlar: 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getiren işçiler kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

08.09.1999'dan sonra sigortalı olanlar: Daha uzun sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşuluyla kıdem tazminatına hak kazanabilirler. Örneğin, 01.01.2000 tarihinde sigortalı olmuş bir çalışan, 25 yıllık sigortalılık süresinde en az 4500 gün prim ödemesi veya 7000 gün prim ödemesi durumunda bu haktan yararlanabilir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatının hesaplanması, çalışanın işyerindeki hizmet süresi ve brüt maaşı üzerinden yapılır. Bir yıllık çalışmaya karşılık bir aylık brüt maaş tutarında tazminat hakkı elde edilir. Örneğin, 15 yıl çalışmış ve 3600 gün prim ödemiş bir çalışan, son brüt maaşı üzerinden 15 kat kıdem tazminatı alabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen çalışanlar, en yakın SGK merkezine başvurmalıdır. Burada sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı incelenir ve çalışan "kıdem tazminatı alabilir" yazısını aldıktan sonra bu belgeyi işverene teslim ederek tazminatını talep edebilir.