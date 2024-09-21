1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 formül...

3. 10 Yıl Prim Kısmi Emekliliğe Yeter

Kısmi emeklilik olarak bilinen bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu şartlar, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli olup, sonrasında prim 4500 güne ve yıl şartı 25'e çıkıyor. Kısmi emeklilikte kadınlar için yaş sınırı 58, erkekler için ise 60'tır.