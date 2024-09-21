21 Eylül 2024, Cumartesi
1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 formül...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan 2 milyondan fazla kişi, yaş sınırı olmadan emekli olma hakkına kavuştu. Ancak bu fırsattan yararlanamayanlar için de erken emekli olmanın çeşitli yolları mevcut. Önümüzdeki dönemde, şartlarını tamamlayacak 2 milyon EYT'li daha emekli olacak, ancak 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartı aranıyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:54