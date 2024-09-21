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Haberler Galeri 1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 formül...

1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 formül...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan 2 milyondan fazla kişi, yaş sınırı olmadan emekli olma hakkına kavuştu. Ancak bu fırsattan yararlanamayanlar için de erken emekli olmanın çeşitli yolları mevcut. Önümüzdeki dönemde, şartlarını tamamlayacak 2 milyon EYT'li daha emekli olacak, ancak 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartı aranıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:54
1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 altın formül...

Erken emeklilikte en önemli etken, ilk sigorta giriş tarihiniz. Emeklilik yaşınız ve prim gün sayınız bu tarihe göre hesaplanırken, aynı zamanda hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olduğunuz da süreci etkiliyor. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'na göre emeklilik şartları farklılık gösterirken, yasalar bu süreci öne çekme imkanı da tanıyor.

1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 altın formül...

1. Çocuklar İle Avantaj Kazanın

Kadın çalışanlar için çocuk üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yapılarak toplamda 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Bu sayede yaşı ve yılı dolmuş bir kadın, 3 çocuğu varsa 6 yıl daha erken emekli olabilir. Ancak burada tek şart, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmasıdır.

1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 altın formül...

2. Askerlik Süresi Emeklilik Yaşını Öne Çekiyor

Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşını öne çekmekte önemli bir rol oynuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanıldığında, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilir. Bu da en az 1 yıl daha erken emeklilik imkanı sağlar.

1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 altın formül...

3. 10 Yıl Prim Kısmi Emekliliğe Yeter

Kısmi emeklilik olarak bilinen bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu şartlar, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli olup, sonrasında prim 4500 güne ve yıl şartı 25'e çıkıyor. Kısmi emeklilikte kadınlar için yaş sınırı 58, erkekler için ise 60'tır.

1999-2003-2008 SGK girişine erken emeklilikte yol açıldı: 7 altın formül...

4. Yüzde 60 Rapor İle Malulen Emeklilik

Çalışırken iş yapma gücünün en az %60'ını kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bunun için 1800 gün prim yeterlidir.

5. Vergi İndirimi İle Yaş Şartı Kalkıyor

Engelli çalışanlar, en az %40 engellilik raporu ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartı olmadan emekli olabiliyorlar. Bu yöntemle, işe giriş tarihlerine göre 15 yıl ve 3600 günle başlayan emeklilik süresi, 18 yıl ve 4680 güne kadar uzayabiliyor.