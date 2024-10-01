01 Ekim 2024, Salı
Kart borcunu yapılandırma fırsatı! İşte örnek ödeme tablosu
TCMB ve BDDK, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Bankalar borç yapılandırması için BDDK'dan yazı bekliyor. Yapılandırma başlarsa 50 bin TL'lik borç 2.222 lira taksitle ödenecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.10.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 06:08