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Kart borcunu yapılandırma fırsatı! İşte örnek ödeme tablosu

TCMB ve BDDK, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Bankalar borç yapılandırması için BDDK'dan yazı bekliyor. Yapılandırma başlarsa 50 bin TL'lik borç 2.222 lira taksitle ödenecek. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 06:08
Kart borcunu yapılandırma fırsatı! İşte örnek ödeme tablosu

Vatandaşı rahatlatacak kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki borç yapılandırması bankaların kafasını karıştırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar toplantı yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının ardından uygulama usullerini tartıştı.

Kart borcunu yapılandırma fırsatı! İşte örnek ödeme tablosu

Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek. Bankacılar, kararda miladın 26 Eylül olduğunu ancak bundan sonraki borçların kapsamda olup olmadığının netleşmesi gerektiğini belirtiyor.

Kart borcunu yapılandırma fırsatı! İşte örnek ödeme tablosu

TCMB'nin düşük kart borcu olana daha düşük faiz uygulamasının bankaların IT programlarında değişiklik gerektirdiğini belirten bankacılar, "Bu konuda IT birimlerimiz proje hazırlayacak. TCMB'nin belirlediği faizlerin sisteme girmesi gerekiyor" dedi.

Kart borcunu yapılandırma fırsatı! İşte örnek ödeme tablosu

Bankalar, 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, yapılandırılan kartların açık kalmasının zorunlu olup olmadığını, yapılandırıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma mı yapılacağını yoksa bu borçlunun takibe mi gireceğini sordu. Önümüzdeki günlerde TBB'nin bu cevaplara göre bankalara bir yazı yazarak süreci başlatması bekleniyor. Daha sonra vatandaşlar borcu olan bankaya giderek borç yapılandırmasını yapabilecek.

Kart borcunu yapılandırma fırsatı! İşte örnek ödeme tablosu

60 AYA KADAR YAPILANDIRMA FIRSATI
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirmişti. Kredi kartında asgari borcunu ödeyemeyen, ihtiyaç kredisinde ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan borç yapılandırılabilecek.