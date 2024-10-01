Kart borcunu yapılandırma fırsatı! İşte örnek ödeme tablosu

Bankalar, 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, yapılandırılan kartların açık kalmasının zorunlu olup olmadığını, yapılandırıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma mı yapılacağını yoksa bu borçlunun takibe mi gireceğini sordu. Önümüzdeki günlerde TBB'nin bu cevaplara göre bankalara bir yazı yazarak süreci başlatması bekleniyor. Daha sonra vatandaşlar borcu olan bankaya giderek borç yapılandırmasını yapabilecek.

