01 Ekim 2024, Salı
8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...
Yeni yıla girmeye hazırlanan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan, 1 Ocak 2024 itibarıyla mevcut maaşlarına zam aldı. Şu anda net 17 bin 2 lira ve brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretin, 20252 yılı enflasyon tahminleri doğrultusunda önemli bir artış göstermesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'a göre, enflasyonun yüzde 41.5 olarak öngörülmesi durumunda, asgari ücretin net 24 bin 58 lira, brüt ise 28 bin 303 lira olacağı belirtiliyor. Yeni asgari ücret tutarı, Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantılarla kesinleşecek.
Giriş Tarihi: 01.10.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 08:05