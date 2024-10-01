8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...

Enflasyon Verileri Göz Önünde Bulundurulacak

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri önemli bir rol oynayacak. 2023 yılının Ocak ayında net asgari ücret, yüzde 54.7 artışla 8 bin 506 lira seviyesine yükselirken, Temmuz ayında yapılan ara zamla 11 bin 402 liraya çıktı. Ocak 2024'teki artış ile birlikte asgari ücretin net 17 bin 2 lira olması bekleniyor. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadığı için, yeni belirlemenin enflasyonu aşması gerektiği düşünülüyor.