01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri 8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...

8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...

Yeni yıla girmeye hazırlanan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan, 1 Ocak 2024 itibarıyla mevcut maaşlarına zam aldı. Şu anda net 17 bin 2 lira ve brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretin, 20252 yılı enflasyon tahminleri doğrultusunda önemli bir artış göstermesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'a göre, enflasyonun yüzde 41.5 olarak öngörülmesi durumunda, asgari ücretin net 24 bin 58 lira, brüt ise 28 bin 303 lira olacağı belirtiliyor. Yeni asgari ücret tutarı, Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantılarla kesinleşecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 08:05
8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...

"2025 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu, Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon işçi tarafından merakla araştırılıyor. Konfederasyonlar, yeni asgari ücretin belirlenmesi için kısa süre içinde hazırlıklara başlayacak. Aralık ayında yapılacak toplantılarda, enflasyon verileri önemli bir belirleyici rol oynarken, refah payının da göz önünde bulundurulması bekleniyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 temsilcinin katılımıyla toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında bu komisyonu toplantıya çağırarak yeni asgari ücreti belirlemek için gerekli görüşmeleri başlatacak. İşçi ve işveren konfederasyonları, talepleri toplayarak komisyona sunmak üzere çalışmalara hızla başlayacak.

8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...

Enflasyon Verileri Göz Önünde Bulundurulacak

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri önemli bir rol oynayacak. 2023 yılının Ocak ayında net asgari ücret, yüzde 54.7 artışla 8 bin 506 lira seviyesine yükselirken, Temmuz ayında yapılan ara zamla 11 bin 402 liraya çıktı. Ocak 2024'teki artış ile birlikte asgari ücretin net 17 bin 2 lira olması bekleniyor. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadığı için, yeni belirlemenin enflasyonu aşması gerektiği düşünülüyor.

8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...

2024 Yılı Enflasyon Tahminleri

2024 yılı enflasyonu için çeşitli tahminler mevcut. Orta Vadeli Program'da enflasyonun yüzde 41.5 olarak belirlendiği belirtiliyor. Bu durumda, asgari ücrette yapılacak artışla birlikte net ücretin 24 bin 58 liraya, brüt ücretin ise 28 bin 303 liraya ulaşması öngörülüyor.

8 milyon işçiye zam formülü çıktı! Net 24.058 TL, Brüt 28.303 TL hesaplandı: Asgari ücrete refah payıyla...

Merkez Bankası'nın yaptığı anketlerde 2024 sonu enflasyonu tahminleri yüzde 43.14 ile yüzde 43.23 arasında değişirken, bu tahminler dikkate alındığında net asgari ücretin 24 bin 336 liraya kadar yükselebileceği ifade ediliyor.