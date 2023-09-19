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Haberler Galeri Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi

Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, o gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri bugün toplanmaya başlandı. 20 Nisan'da karaya ulaşan Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç sağlanıyor. Yıl sonuna kadar sisteme verilecek 10 milyon metreküp yerli gazdan, günlük 150 milyon TL gelir elde edilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.09.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 06:44
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Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi

Türkiye ilk kez Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde sondaj gemisi sahibi olurken, o gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri bugün toplanmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi

Bir yandan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye, diğer yandan da 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırılan Karadeniz doğalgazını ulusal sisteme göndererek vatandaşın kullanımına sunuyor.

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Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi

Halihazırda günlük 2 milyon metreküp civarında gaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos'taki Doğalgaz İşleme Tesisi'nde işlenerek Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ulusal doğalgaz şebekesine veriliyor.

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Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi

Henüz tam kapasite üretime geçilmemesine rağmen, yerli gazın ekonomiye katkısı da hissedilmeye başladı. 2 milyon metreküp yerli gazdan elde edilen tasarruf, 30 milyon TL civarında. Bu çerçevede, bir ayda elde edilecek gelir de yaklaşık 1 milyar TL'yi bulacak.

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Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi

YILSONUNDA GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP ÜRETİLECEK

Gazın şu an için basınç ve kaliteyle ilgili teknik testlerden geçirildiği ve bu nedenle sisteme verilen miktarın kademeli olarak artırılacağı belirtildi.