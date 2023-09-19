HaberlerGaleriKaradeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi
Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi
Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, o gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri bugün toplanmaya başlandı. 20 Nisan'da karaya ulaşan Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç sağlanıyor. Yıl sonuna kadar sisteme verilecek 10 milyon metreküp yerli gazdan, günlük 150 milyon TL gelir elde edilecek.