Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı | İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, o gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri bugün toplanmaya başlandı. 20 Nisan'da karaya ulaşan Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç sağlanıyor. Yıl sonuna kadar sisteme verilecek 10 milyon metreküp yerli gazdan, günlük 150 milyon TL gelir elde edilecek.

Sabah Giriş Tarihi: 19.09.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 06:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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