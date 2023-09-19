19 Eylül 2023, Salı
4A, 4B, 4C'li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun! SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme!
TBMM açılmasıyla birlikte, emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatını duyurarak emeklileri sevindiren haberin ayrıntılarını paylaşmıştı. Ayrıca, emekli maaşı zammının gerçekleşmesiyle birlikte bankalar arasındaki rekabetin artması bekleniyor. Bu durum, emekliler için daha fazla avantaj ve kazanç fırsatları anlamına geliyor. İşte, 2023 en yüksek promosyonu veren bankalar ve güncel miktarları...
Giriş Tarihi: 19.09.2023 06:43
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