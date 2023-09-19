19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun! SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme!

4A, 4B, 4C'li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun! SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme!

TBMM açılmasıyla birlikte, emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatını duyurarak emeklileri sevindiren haberin ayrıntılarını paylaşmıştı. Ayrıca, emekli maaşı zammının gerçekleşmesiyle birlikte bankalar arasındaki rekabetin artması bekleniyor. Bu durum, emekliler için daha fazla avantaj ve kazanç fırsatları anlamına geliyor. İşte, 2023 en yüksek promosyonu veren bankalar ve güncel miktarları...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 06:43
  • 1
  • 20
4A, 4B, 4C’li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun! SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme!

Müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Rakamlar güncellendi! Emekli maaşlarına yapılacak ek iyileştirme hem de Ocak zammı, promosyon ödemelerinde yeni bir hareketliliğe yol açacak. Emekli promosyonları, emekli olan bireylerin finansal anlamda rahatlamasına yardımcı olmasına yardımcı olacak. İşte, banka banka güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
4A, 4B, 4C’li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun! SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme!

EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEMESİ YOLDA!

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 20
4A, 4B, 4C’li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun! SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme!

"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Bakan Şimşek "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır.

Çalışanlarımızın alım gücünü nasıl koruruz? Enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyon yüksekkten oynaklığı artıyor, tahmini zorlaşıyor. Firmaların planlaması da zorlaşıyor. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır. Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Kolay olmayacak." dedi.

  • 4
  • 20
4A, 4B, 4C’li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun! SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TARİH VERDİ!

Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı ek zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerinin altını çizdi. Yılmaz, emekli ara zammı çalışmalarını yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini açıkladı.

  • 5
  • 20
4A, 4B, 4C’li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun! SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023'ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.