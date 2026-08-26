Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne?
Kademeli emeklilik beklentisi milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini korurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, mevcut mevzuatta bu yönde herhangi bir çalışma bulunmadığını söyledi. Erdem, ev kadınlarının ise isteğe bağlı sigorta kapsamında kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı elde edebileceğini belirterek sosyal medyadaki asılsız iddialara karşı uyardı.
Milyonlarca ev kadınının merakla beklediği emeklilik imkanı ve son günlerin sıcak başlığı kademeli emeklilikle ilgili tüm detaylar netleşti. Sosyal medyada sıkça yer alan "25 yıl ev hanımlığı yapana emeklilik" iddialarının perde arkasını aralayan uzmanlar, isteğe bağlı sigorta sisteminin kriterlerini tek tek sıraladı.
İşte çalışmadan emekli olmanın yolları ve milyonların beklediği o şartlar...
EV KADINLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?
Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili internetteki bilgi kirliliğine dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu başlıklar bazen sadece 'tık' almak için atılıyor. Ev kadınına emeklilik var ancak sadece ev hanımı olmak bu hakkı sağlamıyor. Emeklilik için yasalarımız belli; prim ödemek, belirli bir süreyi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Mevzuatımızda çalışmadan emekli olma imkanı, kendi primini kendin ödeyerek 'isteğe bağlı sigorta' yoluyla mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.
İsteğe bağlı sigortanın bir nevi Bağ-Kur sistemi gibi işlediğini belirten Erdem, vatandaşların e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabileceğini hatırlattı.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN ŞARTLARI NELER?
Çalışmayan ancak emeklilik hayali kuran vatandaşlar için sistemin belirli kriterleri bulunuyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenler için Faruk Erdem, "İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de ikamet etme şartı aranıyor. En önemli kriter ise Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir maaş almıyor olmak ve bir yerde sigortalı olarak çalışmamaktır" sözleriyle şartları sıraladı.
Erdem ayrıca, geçmişte bir miktar primi olan ancak evlendikten sonra çalışamayan kadınlar için bu sistemin büyük bir avantaj sağladığını ve eksik primlerin bu yolla tamamlanabileceğini belirtti.