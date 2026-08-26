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Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne?

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Kademeli emeklilik beklentisi milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini korurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, mevcut mevzuatta bu yönde herhangi bir çalışma bulunmadığını söyledi. Erdem, ev kadınlarının ise isteğe bağlı sigorta kapsamında kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı elde edebileceğini belirterek sosyal medyadaki asılsız iddialara karşı uyardı.

Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne? 1

Milyonlarca ev kadınının merakla beklediği emeklilik imkanı ve son günlerin sıcak başlığı kademeli emeklilikle ilgili tüm detaylar netleşti. Sosyal medyada sıkça yer alan "25 yıl ev hanımlığı yapana emeklilik" iddialarının perde arkasını aralayan uzmanlar, isteğe bağlı sigorta sisteminin kriterlerini tek tek sıraladı.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM!

İşte çalışmadan emekli olmanın yolları ve milyonların beklediği o şartlar...

Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne? 2

EV KADINLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili internetteki bilgi kirliliğine dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu başlıklar bazen sadece 'tık' almak için atılıyor. Ev kadınına emeklilik var ancak sadece ev hanımı olmak bu hakkı sağlamıyor. Emeklilik için yasalarımız belli; prim ödemek, belirli bir süreyi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Mevzuatımızda çalışmadan emekli olma imkanı, kendi primini kendin ödeyerek 'isteğe bağlı sigorta' yoluyla mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne? 3

İsteğe bağlı sigortanın bir nevi Bağ-Kur sistemi gibi işlediğini belirten Erdem, vatandaşların e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabileceğini hatırlattı.

Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne? 4

İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN ŞARTLARI NELER?

Çalışmayan ancak emeklilik hayali kuran vatandaşlar için sistemin belirli kriterleri bulunuyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenler için Faruk Erdem, "İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de ikamet etme şartı aranıyor. En önemli kriter ise Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir maaş almıyor olmak ve bir yerde sigortalı olarak çalışmamaktır" sözleriyle şartları sıraladı.

Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne? 5

Erdem ayrıca, geçmişte bir miktar primi olan ancak evlendikten sonra çalışamayan kadınlar için bu sistemin büyük bir avantaj sağladığını ve eksik primlerin bu yolla tamamlanabileceğini belirtti.

Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne? 6

EMEKLİLİK İÇİN KAÇ GÜN PRİM GEREKİYOR?

İsteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabilmek için gereken prim gün sayısı ve yaş sınırları da netlik kazandı. Faruk Erdem, "Eğer hiç sigortanız yoksa, Bağ-Kur kapsamında emekli olabilmek için en az 5400 gün, yani 15 yıl prim yatırmanız lazım. Yaş şartı ise bu 5400 günün tamamlandığı tarihe göre 58 ile 62 yaş arasında değişkenlik gösteriyor" bilgisini paylaştı. Daha önce SSK girişi olup primi eksik kalanların da bu yöntemle günlerini tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabileceği vurgulandı.

Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne? 7

KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE Mİ?

Özellikle EYT düzenlemesinin ardından 1999 sonrası sigortalı olanların beklediği kademeli emeklilik hakkında da önemli açıklamalar yapıldı. Faruk Erdem, "İnternette sanki böyle bir çalışma varmış gibi haberler dolaşıyor ancak şu an ne idari ne de teknik bir çalışma söz konusu. Mevzuatımızda kademeli emeklilik diye bir sistem yok. Yasaya göre 8 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak. Bir günle ya da bir ayla EYT'yi kaçıranların talebi olsa da şu an için bu konuda bir yasal düzenleme gündemde değil" ifadelerini kullanarak vatandaşları asılsız haberlere karşı uyardı.

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