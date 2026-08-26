Kademeli emeklilik gündemde mi? Ev kadınları için mevcut sistem ne?

İsteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabilmek için gereken prim gün sayısı ve yaş sınırları da netlik kazandı. Faruk Erdem, "Eğer hiç sigortanız yoksa, Bağ-Kur kapsamında emekli olabilmek için en az 5400 gün, yani 15 yıl prim yatırmanız lazım. Yaş şartı ise bu 5400 günün tamamlandığı tarihe göre 58 ile 62 yaş arasında değişkenlik gösteriyor" bilgisini paylaştı. Daha önce SSK girişi olup primi eksik kalanların da bu yöntemle günlerini tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabileceği vurgulandı.

KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE Mİ?

Özellikle EYT düzenlemesinin ardından 1999 sonrası sigortalı olanların beklediği kademeli emeklilik hakkında da önemli açıklamalar yapıldı. Faruk Erdem, "İnternette sanki böyle bir çalışma varmış gibi haberler dolaşıyor ancak şu an ne idari ne de teknik bir çalışma söz konusu. Mevzuatımızda kademeli emeklilik diye bir sistem yok. Yasaya göre 8 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak. Bir günle ya da bir ayla EYT'yi kaçıranların talebi olsa da şu an için bu konuda bir yasal düzenleme gündemde değil" ifadelerini kullanarak vatandaşları asılsız haberlere karşı uyardı.