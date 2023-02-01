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Haberler Galeri Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

"Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere gerek kamuda gerekse özel sektörde bankalarla yapılan anlaşmalar sonucunda çalışanlara promosyon ödemeleri gerçekleştirildi. Hal böyle olunca,"Jandarma promosyon miktarları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı gündeme geliyor. Peki, Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 14:01
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Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

"Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok meslek dalında yapılan promosyon ödemeleri sonrasında jandarma promosyon ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

JANDARMA PROMOSYON ALACAK MI?

MSB bünyesinde bulunan TSK personeline 26 bin TL promosyon verilmiş, açıklamada ise "Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, TSK personeline 3 yıl için tek seferde 26 bin lira toplu promosyon tutarının Ocak 2023'te yatırılması kararlaştırılmıştı." ifadelerini paylaşmıştı.

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Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

TSK personeli sonrası jandarma personeli de promosyon haberi bekliyor. Jandarma personelleri 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi talebinde bulunmuştu, anlaşma henüz sağlanamamıştı.

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Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

JANDARMA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Mevcut protokolün şubat ayında sona erecek olması sebebiyle yeni sözleşmenin mart ayında başlaması bekleniyor. Anlaşmasının sağlanmasıyla promosyonlar banka hesaplarına yatacak.

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Jandarma maaş promosyonu ne zaman verilecek 2023? Jandarma promosyon miktarı açıklandı mı, belli oldu mu? Uzman çavuş...

JANDARMA PROMOSYONU NE KADAR?

EGM çalışanları 27 bin TL promosyon alırken, sağlık çalışanlarına 3 senelik protokol karşılığında maaş miktarına bakılmadan 29 bin TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.