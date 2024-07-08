İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek! Süper Hızlı Tren için çalışma sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasını 80 dakikaya düşürecek "Süper Hızlı Tren" projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında hattın 344 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. Trenin saatte 350 kilometre hıza ulaşabileceğini de aktaran Uraloğlu, Bakanlık bünyesindeki diğer projeler hakkında da konuştu.