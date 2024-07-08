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İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek! Süper Hızlı Tren için çalışma sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasını 80 dakikaya düşürecek "Süper Hızlı Tren" projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında hattın 344 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. Trenin saatte 350 kilometre hıza ulaşabileceğini de aktaran Uraloğlu, Bakanlık bünyesindeki diğer projeler hakkında da konuştu.

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 07:30 Güncelleme: 08.07.2024 07:30
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İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek! Süper Hızlı Tren için çalışma sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım ve proje çalışmaları devam eden hızlı tren projelerine dair SABAH'a açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık.

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İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek! Süper Hızlı Tren için çalışma sürüyor

2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık" dedi.

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İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek! Süper Hızlı Tren için çalışma sürüyor

DEV PROJE GELECEK YIL TAMAM
Halkalı – Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalarda fiziki ilerlemenin yüzde 82,87, altyapı işlerinde ise yaklaşık yüzde 97 olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule inşaatını 2025 yılı sonunda tamamlayacaklarını bildirdi.

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İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek! Süper Hızlı Tren için çalışma sürüyor

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğini duyuran Uraloğlu, mevcut hat kapasitesinin 4 kat artacağını belirtti.

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İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek! Süper Hızlı Tren için çalışma sürüyor

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem yük hem de yolcu taşımacılığında büyük avantajlar sağlanacağını vurgulayarak, "Bu proje, Demir İpek Yolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil ediyor.