Emeklinin zamlı maaşı netleşti! Ek ödeme tutarları e-Devlet’te! Kim ne kadar maaş alacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi...

EK ÖDEME NASIL DEĞİŞTİ?

Emeklilerin ek ödemesi bu yılın ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun altındaki aylıklarda yüzde 5, üstündekilerde yüzde 4 olarak hesaplanıyordu. Bu ay bu sınır 8 bin 513 liraya çıktı.

Yıl sonuna kadar 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklarda maaşın yüzde 5'i, üstündekilerde yüzde 4'ü olarak hesaplanacak.