08 Temmuz 2024, Pazartesi
Emeklinin zamlı maaşı netleşti! Ek ödeme tutarları e-Devlet'te! Kim ne kadar maaş alacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi...
Milyonlarca emeklinin temmuz maaş zammı hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar netleşti. e-Devlet sisteminde yeni ek ödeme tutarları da görünürken, emeklinin zamlı maaş tablosu da oluşmuş oldu. İşte detaylar...
Giriş: 08.07.2024 06:59 Güncelleme: 08.07.2024 08:37
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