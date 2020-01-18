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İşsizlik maaşında dikkat çeken madde! 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler?

İşsizlik maaşı ödeneği, işten çıkarılan vatandaşlara 10 aya kadar veriliyor. İşsiz kalan kişinin, yeni bir iş bulana dek elini rahatlatan ödeme şartları taşıyan herkese İŞKUR eli ile veriliyor. Bu süre zarfında sağlıktan yararlanma hakkı da kişiye sunuluyor. İŞKUR işsizlik maaşını istifa edenler de bazı durumlarda alabiliyor. Haklı fesih kararını ortaya koyan çalışanlara işsizilik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı kişinin çalıştığı ücret üzerinden değerlendirilerek veriliyor. En düşük ücret bin 177 TL olurken, en yüksek ücret ise 2 bin 354 TL olarak veriliyor. İşsizlik maaşı başvurusu ile ilgili dikkat çeken bir şart var. Belirlenen başvuru süresi aşılırsa işsizlik maaşı hakkı resmi olarak kaybediliyor. Peki, 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler? İşte işsizlik maaşı almak isteyenleri yakından ilgilendiren o madde...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 10:08
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İşsizlik maaşında dikkat çeken madde! 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler?

İşsizlik maaşı ödeneği, işten ayrılanlara 10 ay süreye kadar ödeniyor. Kişinin prim günü ve maaş miktarına göre belirlenen ödemelerde minimum ödeme asgari ücret kazanana yapılıyor. En düşük işsizlik maaşı bin 177 TL, en yüksek ise 2 bin 354 TL olarak biliniyor. İşsizlik maaşı alacak olanların dikkat etmesi gereken süre ve şartlar var. Aksi halde resmi olarak işsizlik maaşı hakkı kaybediliyor. Peki, 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler? İşte işsizlik maaşı alma şartları ve detaylar...

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İşsizlik maaşında dikkat çeken madde! 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler?

600 GÜN PRİM ŞARTI

İşsizlik maaşına hak kazanabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemek ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Prim günü 600 olanlara 6 ay, 900 gün olanlara 8 ay, 1080 gün olanlara 10 ay işsizlik maaşı ödeniyor. Bu koşullara sahip kişilerin işsizlik maaşı alabilmek için kendi iradesi dışında işsiz kalması gerekir.

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İşsizlik maaşında dikkat çeken madde! 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler?

30 GÜNDE BAŞVURMAYAN ALAMAZ

İşsizlik maaşı başvurusunu, iş akdinin feshine ilişkin tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yapmak gerekir. Başvurunun 30 günü aşması halinde, ne kadar geç kalınırsa işsizlik maaşı o kadar eksik ödenir.

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İşsizlik maaşında dikkat çeken madde! 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler?

Örneğin, 10 ay işsizlik maaşı alma hakkı olan kişi başvuruyu ilk 30 gün içinde değil de 6 ay sonra yaparsa, 6 aylık işsizlik maaşını alamaz. Sadece kalan 4 aylık işsizlik maaşını alabilir.

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İşsizlik maaşında dikkat çeken madde! 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler?

Yeni işe başlayacağınızı bilseniz bile işsizlik maaşı başvurusunu yapın. İşe başlarsanız zaten alamazsınız. Ama kısa süre içinde tekrar işsiz kalırsanız, önceki hakkınız kapsamında işsizlik maaşı alabilirsiniz.