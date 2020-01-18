İşsizlik maaşında dikkat çeken madde! 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler?

İşsizlik maaşı ödeneği, işten çıkarılan vatandaşlara 10 aya kadar veriliyor. İşsiz kalan kişinin, yeni bir iş bulana dek elini rahatlatan ödeme şartları taşıyan herkese İŞKUR eli ile veriliyor. Bu süre zarfında sağlıktan yararlanma hakkı da kişiye sunuluyor. İŞKUR işsizlik maaşını istifa edenler de bazı durumlarda alabiliyor. Haklı fesih kararını ortaya koyan çalışanlara işsizilik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı kişinin çalıştığı ücret üzerinden değerlendirilerek veriliyor. En düşük ücret bin 177 TL olurken, en yüksek ücret ise 2 bin 354 TL olarak veriliyor. İşsizlik maaşı başvurusu ile ilgili dikkat çeken bir şart var. Belirlenen başvuru süresi aşılırsa işsizlik maaşı hakkı resmi olarak kaybediliyor. Peki, 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu, şartlar neler? İşte işsizlik maaşı almak isteyenleri yakından ilgilendiren o madde...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





