Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram altın, çeyrek ve tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatları ne oldu?

Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. İran - ABD gerilimi ile tarihi rekor kıran altın fiyatları, iki devletin de savaştan kaçınmasıyla yeniden düşüşe geçmişti. 303 TL gram fiyatı 291 TL'ye kadar çekilirken, haftanın son gününde toparlanma eğilimine girdi. Altın fiyatları dün 0,75 oranında değer kazanarak 295 TL gram fiyatına yaklaştı. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 18 Ocak...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





