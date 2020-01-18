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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram altın, çeyrek ve tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatları ne oldu?

Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. İran - ABD gerilimi ile tarihi rekor kıran altın fiyatları, iki devletin de savaştan kaçınmasıyla yeniden düşüşe geçmişti. 303 TL gram fiyatı 291 TL'ye kadar çekilirken, haftanın son gününde toparlanma eğilimine girdi. Altın fiyatları dün 0,75 oranında değer kazanarak 295 TL gram fiyatına yaklaştı. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 18 Ocak...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 09:34
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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram altın, çeyrek ve tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatları ne oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Günü 0,75 oranında pozitif değer kaydederek kapatan altının gram fiyatı 295 TL'ye dayandı. İran ile ABD arasındaki gerilimin geride kalmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçmişti. Tarihi rekor kıran altının gramı 303 TL'yi görmüştü. Ons altın ise 1611 dolardan dönerek, 1550 doların altına çekilmişti. Dalgalı sürecin ardından altın daha sakin günler geçiriyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 18 Ocak...

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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram altın, çeyrek ve tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatları ne oldu?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın haftanın son işlem gününde 0,75 oranında değer kazandı. Altının gram fiyatı alışta 294,25, satışta ise 294,45 TL oldu.

294,25
294,47
%0,75

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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram altın, çeyrek ve tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatları ne oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitlerinden olan çeyrek altın 0,75 oranında değer artışı ile birlikte alışta 470,80 TL, satışta ise 481,46 TL oldu.

470,80
481,46
%0,75

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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram altın, çeyrek ve tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatları ne oldu?

ZİYNET ALTINI (TAM ALTIN) FİYATI NE KADAR?

Ziynet altını veya bir diğer adıyla tam altın fiyatları da 0,75 oranında değer kazandı. Haftanın son işlem gününü tam altın alışta 1883,20 TL, satışta ise 1919,93 TL'den kapattı.

1.883,20
1.919,93
%0,75

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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram altın, çeyrek ve tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatları ne oldu?

İŞTE 18 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
294,73
294,86
%0,77