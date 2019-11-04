İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
İşsizlik maaşı, işten çıkarılan vatandaşlara yeni bir iş fırsatı bulana kadar belirlenen süreler içerisinde ödeniyor. İşsizlik maaşı ödemesinin şartları oldukça esnek tutuluyor. İşsiz kalan vatandaşların hayatını idame edebilmesini sağlayan ücret 1015 TL ile 2031 TL arasında ödeniyor. İŞKUR aracılığı ile yapılan başvuruların birçoğu olumlu yanıt alıyor. Peki, işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik ödeneği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:59Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 11:09