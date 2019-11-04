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Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? 4 Kasım güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz indirimleri sürüyor. Merkez Bankası, Temmuz ayında yüzde 24 olan faiz oranını, 3 toplantıda kademeli olarak yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası'nın 10 puanlık faiz indirimi piyasayı canlandırırken, konut ve otomobil satışlarını da patlattı. Konut kredisi faizleri kamu bankalarında 0,99'a düşerken, 200 bin vatandaş konut kredisi başvurusunda bulundu. Bunlardan 150 bini ipotekli konut satışından yararlandı. Eylül ayında konut satışı yüzde 400 artarak rekor kırdı. Hedef Kasım ve Aralık'ta yeni rekorlar kırmak. Uzmanlar, 'Konut almanın doğru zamanı' derken, vatandaşlar da en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Her gün yeni bir bankadan ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi alanında indirim geliyor. Peki, Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? İşte 4 Kasım güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 12:24
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Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? 4 Kasım güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın art arda gerçekleştirdiği faiz indirimleri sonrası bankalardan kredi faizlerini düşürme hamleleri geldi. Temmuz ayında yüzde 2 bandında bulunan faizler, Kasım ayı itibarıyla konutta yüzde 1 seviyesinde seyrediyor. İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da ciddi düşüşler var. Taşıt firmalarının yaptığı anlaşmalar dışında araç alımlarında da uygun faizli krediler dikkat çekiyor. Peki, Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? İşte 4 Kasım güncel kredi faiz oranları

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Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? 4 Kasım güncel kredi faiz oranları

TEB KONUT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ

Türkiye Ekonomi Bankası, faiz oranları ile özel bankalar arasında öne çıkmaya başladı. Uygun ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi veren TEB, birçok bankadan daha uygun kredi koşulları ile göze çarpıyor. TEB, son faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranını 1,10 olarak güncelledi. Bir hamle de ihtiyaç kredisi aizlerinde yapan TEB, oranı 1,08'e çekti. İşte TEB'in güncel faiz oranları...

İHTİYAÇ KREDİSİ ORANI: 15 BİN TL 36 AY VADE 1.08 FAİZ

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: 100 BİN TL 120 AY VADE 1,10 FAİZ

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI: 40 BİN TL 60 AY VADE 1.25 FAİZ

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Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? 4 Kasım güncel kredi faiz oranları

TÜRKİYE FİNANS BANKASI KAR ORANINI DÜŞÜRDÜ

Kar oranı ile kredi veren bankalardan olan Türkiye Finans da indirime gitti. Konut alımlarında 1,12 kar oranı uygulayan banka son indirimin ardından 1,08 orana kadar çekildi. Böylece katılım bankaları arasında Kuveyt Türk'ün ardından en düşük oranı sunan banka pozisyonuna yerleşti.

KONUT KREDİSİ: 1,08

TAŞIT KREDİSİ: 1,12

İHTİYAÇ KREDİSİ: 1,25

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Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? 4 Kasım güncel kredi faiz oranları

ALBARAKA KREDİ KAR ORANLARI

Konut kredisi : 1,09

İhtiyaç kredisi : 1.15

Taşıt kredisi: 1,13

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Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? 4 Kasım güncel kredi faiz oranları

KUVEYT TÜRK KREDİ KAR ORANLARI

Konut kredisi : 1,07

İhtiyaç kredisi : 1.37

Sıfır araç satışında kredi : 1,17