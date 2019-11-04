Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? 4 Kasım güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz indirimleri sürüyor. Merkez Bankası, Temmuz ayında yüzde 24 olan faiz oranını, 3 toplantıda kademeli olarak yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası'nın 10 puanlık faiz indirimi piyasayı canlandırırken, konut ve otomobil satışlarını da patlattı. Konut kredisi faizleri kamu bankalarında 0,99'a düşerken, 200 bin vatandaş konut kredisi başvurusunda bulundu. Bunlardan 150 bini ipotekli konut satışından yararlandı. Eylül ayında konut satışı yüzde 400 artarak rekor kırdı. Hedef Kasım ve Aralık'ta yeni rekorlar kırmak. Uzmanlar, 'Konut almanın doğru zamanı' derken, vatandaşlar da en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Her gün yeni bir bankadan ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi alanında indirim geliyor. Peki, Garanti, İş Bankası, İNG, TEB Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? İşte 4 Kasım güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





