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İşsizlik maaşı ile ilgili flaş değişiklik! İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

İŞKUR tarafından işten ayrılan yüz binlerce kişiye yeni bir işe başlayana dek maaş desteği sağlanıyor. Kişinin prim ödemelerinin yükseliğine göre maaş ödemesi 2 bin 30 TL'yi buluyor. Ödemeler 1 yıla yakın sürerken, kişinin iş bulmasıyla sonlanıyor. İşsizlik maaşı ile ilgili bir flaş bir değişiklik yapılacak. Maaş ala bilmek için istenen 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi 'hizmet akdine tabi' ifadesi ile değiştirilecek. Peki bu değişiklik işsiz kalan vatandaşları nasıl etkileyecek? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:30
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İşsizlik maaşı ile ilgili flaş değişiklik! İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı ile ilgili flaş bir düzenleme geliyor. İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlara ödenen maaş için vatandaşlardan 120 günlük sürekli prim ödeme şartı isteniyordu. Bu şart ile ilgili ibare 'hizmet akdine tabi' ifadesi ile değiştirilecek. Düzenlemenin TBMM'den geçmesi beklenirken, vatandaşlar işsizlik maaşındaki değişikliğin kendilerine nasıl yansıyacağını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

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İşsizlik maaşı ile ilgili flaş değişiklik! İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

TORBA YASADA YER ALIYOR

Meclis'e bugün sunulan torba yasada işsizlik maaşına ilişkin çok önemli bir düzenleme yer alıyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu tamamen ortadan kalkacak.

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İşsizlik maaşı ile ilgili flaş değişiklik! İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

Bu kapsamda işsizlik ödeneğinden yararlanmak için son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde değiştirildi.

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İşsizlik maaşı ile ilgili flaş değişiklik! İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

12 BİN 500 KİŞİ DAHA İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLECEK

120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı işsizlik maaşı ödememe durumu böylelikle ortadan kalmış olacak.

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İşsizlik maaşı ile ilgili flaş değişiklik! İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı alabilmek için sigorta priminin 120 gün boyunca kesintisiz ödenmiş olması gerekiyordu. Söz konusu şartın kalkması halinde 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşından yararlanması bekleniyor.