İşsizlik maaşı ile ilgili flaş değişiklik! İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

İŞKUR tarafından işten ayrılan yüz binlerce kişiye yeni bir işe başlayana dek maaş desteği sağlanıyor. Kişinin prim ödemelerinin yükseliğine göre maaş ödemesi 2 bin 30 TL'yi buluyor. Ödemeler 1 yıla yakın sürerken, kişinin iş bulmasıyla sonlanıyor. İşsizlik maaşı ile ilgili bir flaş bir değişiklik yapılacak. Maaş ala bilmek için istenen 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi 'hizmet akdine tabi' ifadesi ile değiştirilecek. Peki bu değişiklik işsiz kalan vatandaşları nasıl etkileyecek? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





