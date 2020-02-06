İşsize 1865 TL! İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR işsizlikle mücadele kapsamında istihdam oluşturmak için her geçen gün yeni ilanlar yayınlıyor. Bunun dışında meslek kursları ile işsizler yetiştiriliyor ve kurs süresince hayatlarını idame edebilmeleri için ödeme yapılıyor. Meslek kursları ile eğitim alan binlerce kişi İŞKUR'un iş ilanlarına başvurarak işe girebiliyor. İŞKUR meslek kursları için öncelikle başvurmak gerekiyor. Başvurularda kontenjan sınırları var. Peki, İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR meslek kursları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





