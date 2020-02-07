Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasında cevap bekleyen sorular!

ÜÇÜ DE FARKLI PİSTTE...

Aynı firmanın, üçüncü kez pistten çıkış nedeniyle uçak kazası yaşamasına dikkat çeken Zamanoğlu, "Aynı pistlerde yaşanmış olsaydı belki de pistten kaynaklanıyor diyebilirdik. Ancak üçü de farklı pistlerde ve benzer kazalar. Bu durum 'eğitim ya da operasyonel eksiklik var mı?' sorusunu akıllara getiriyor" şeklinde konuştu.