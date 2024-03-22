İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İŞKUR tarafından kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlediği iş başı eğitim programı devam ediyor. Paftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlana program kapsamında işsize ve öğrenciye günlük 653,99 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Bazı iş kolları ile sınırlı olmak koşulu ile 9 süren program kapsamında İŞKUR katılan her adaya aylık 17 bin TL ödeme gerçekleştiriyor. İşte merak edilen detaylar…