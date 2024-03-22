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Haberler Galeri İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İŞKUR'dan işsiz vatandaşlara 18.694 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR tarafından düzenlenen program kapsamında yapılan ödemeyi başvuru şartlarını taşıyan herkes alabiliyor. Hali hazırda işsizlik ödeneği alanlarda maaşına ek İŞKUR'dan günlük 326 TL alabiliyor. İşte başvuru ekranı ve şartları…

Giriş Tarihi: 22.03.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:54
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İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İŞKUR tarafından kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlediği iş başı eğitim programı devam ediyor. Paftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlana program kapsamında işsize ve öğrenciye günlük 653,99 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Bazı iş kolları ile sınırlı olmak koşulu ile 9 süren program kapsamında İŞKUR katılan her adaya aylık 17 bin TL ödeme gerçekleştiriyor. İşte merak edilen detaylar…

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İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KATILANLARA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

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İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

- İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL, öğrenci(tam)* 653,93 TL, öğrenci(kıst)* 490,45 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL,

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İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

- Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 719,32 TL cep harçlığı ödenmektedir.

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İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

- Öğrenci(tam): lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsü (açık eğitim ve uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere) bulunan katılımcılar