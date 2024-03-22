22 Mart 2024, Cuma
İşsiz kalana İŞKUR 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…
İŞKUR'dan işsiz vatandaşlara 18.694 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR tarafından düzenlenen program kapsamında yapılan ödemeyi başvuru şartlarını taşıyan herkes alabiliyor. Hali hazırda işsizlik ödeneği alanlarda maaşına ek İŞKUR'dan günlük 326 TL alabiliyor. İşte başvuru ekranı ve şartları…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:54
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