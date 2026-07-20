İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı: Bu yıl satma değil toplama yılı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulduğuna dikkati çeken Memiş, altının güvenli liman olmaya devam edeceği görüşünü paylaştı.

Orta Doğu'da devam eden ABD-İran savaşının piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten İslam Memiş, "Petrol fiyatlarının yükseldiği bir ortamdayız. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 3 yükselerek 89 dolar seviyesine kadar çıktı" ifadelerini kullandı.

Doların ve petrolün yükseldiği bu atmosferde değerli metallerin baskı altında kaldığını vurgulayan Memiş, ons altının 4000 dolar seviyesinde tutunma çabasında olduğunu ancak 3880 dolara kadar geri çekilme ihtimalinin de masada bulunduğunu dile getirdi.

GRAM ALTINDA DENGELENME ÇABASI

İç piyasadaki durumu da özetleyen Memiş, "Gram altın TL fiyatı 6080 ile 6120 lira aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. İçeride dolar stabil olduğu için ons altını takip eden bir gram altınla haftaya başladık" dedi.

Uzman isim, ons altındaki baskılanmanın gram fiyatlarına yansıdığını ancak yukarı yönlü hareketlerde 4180 dolar seviyesinin direnç noktası olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.