İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı: Bu yıl satma değil toplama yılı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Dolar ve petroldeki yükselişin değerli metalleri baskıladığına değinen Memiş, "Bu yıl manipülasyon yılı. Çin Merkez Bankası'nın yaptığı gibi bu yıl altın satma değil toplama yılıdır" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulduğuna dikkati çeken Memiş, altının güvenli liman olmaya devam edeceği görüşünü paylaştı.
ONS ALTIN 4000 DOLARIN ALTINA DÜŞECEK Mİ?
Orta Doğu'da devam eden ABD-İran savaşının piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten İslam Memiş, "Petrol fiyatlarının yükseldiği bir ortamdayız. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 3 yükselerek 89 dolar seviyesine kadar çıktı" ifadelerini kullandı.
Doların ve petrolün yükseldiği bu atmosferde değerli metallerin baskı altında kaldığını vurgulayan Memiş, ons altının 4000 dolar seviyesinde tutunma çabasında olduğunu ancak 3880 dolara kadar geri çekilme ihtimalinin de masada bulunduğunu dile getirdi.
GRAM ALTINDA DENGELENME ÇABASI
İç piyasadaki durumu da özetleyen Memiş, "Gram altın TL fiyatı 6080 ile 6120 lira aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. İçeride dolar stabil olduğu için ons altını takip eden bir gram altınla haftaya başladık" dedi.
Uzman isim, ons altındaki baskılanmanın gram fiyatlarına yansıdığını ancak yukarı yönlü hareketlerde 4180 dolar seviyesinin direnç noktası olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
"BU YIL ALTIN SATMA DEĞİL TOPLAMA YILIDIR"
Yatırımcılara uzun vadeli strateji tavsiyesinde bulunan Memiş, "Bu yıl manipülasyon yılı. Altın ve gümüşe güvenerek hayaller kurmayın uyarımız geçerliliğini koruyor. Benim kişisel öngörüm yukarı yönlü hareketlerin yıl sonuna doğru devam edeceği yönündedir. Nakde ihtiyacım yoksa elimdeki varlıkları satmazdım. Çin Merkez Bankası'nın yaptığı gibi bu yıl altın satma değil toplama yılıdır" ifadelerini kullandı.
Memiş ayrıca küresel sistemin "al-sat" yaparak para kazanma devrini bitirdiğinin altını çizdi.
"DOLAR BİR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR"
Altının dolarla kıyaslanamayacak kadar değerli bir varlık olduğunu hatırlatan Memiş, "Dolar bir yatırım aracı değildir, doları böyle düşünmeyin. Altın dünya genelinde sınırlı bir varlıktır ve merkez bankaları nezdinde gerçek paradır. Altın hiçbir zaman güvenli liman gömleğini çıkarmaz" dedi.
Not: Haberde yer alan değerlendirmeler Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in şahsi görüşlerini yansıtıyor. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.