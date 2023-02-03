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Haberler Galeri İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Fed faiz kararıyla birlikte altında gözlenen yukarı yöndeki ilerleyişin ne kadar devam edeceği merak konusu oldu. Yatırım yapmayı hedefleyen vatandaşlar alım için fırsat aralığını öğrenmeye çalışıyor. Altın ve Para ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin beklenen açıklamayı yaparak, "Altın son bir kez fırsat verebilir." dedi. Peki altın almalı mı, satmalı mı? 3 Şubat Cuma gram altın ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:25
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İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Hem yatırımcının hem de vatandaşın gözü altına çevrilmiş durumda. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.160 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki altın almalı mı, satmalı mı? 3 Şubat Cuma gram altın ne kadar? İşte anlık canlı altın takibi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,11 azalışla 1.156 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 1.160 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.710 liradan satılıyor.

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İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,08 değer kaybıyla günü 1.913 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.916 dolardan işlem görüyor. Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması risk iştahını pozitif etkilerken, devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

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İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmelerinin dün altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

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İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.