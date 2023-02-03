İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Fed faiz kararıyla birlikte altında gözlenen yukarı yöndeki ilerleyişin ne kadar devam edeceği merak konusu oldu. Yatırım yapmayı hedefleyen vatandaşlar alım için fırsat aralığını öğrenmeye çalışıyor. Altın ve Para ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin beklenen açıklamayı yaparak, "Altın son bir kez fırsat verebilir." dedi. Peki altın almalı mı, satmalı mı? 3 Şubat Cuma gram altın ne kadar?