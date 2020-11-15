İŞKUR'dan müjde geldi! 3-4 bin TL maaş ile kamu işçisi alınacak! Başvurular internetten...

İŞKUR tarafından kurum dışı işçi alımları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Genellikle geçici olarak yapılan alımlar için başvuru şartları ise sorgulananlar arasında yer alıyor. Pandemi döneminde ev ekonomisine destek vermek isteyenler kurum dışı işçi alımları için yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.