İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?

81 ilde en az ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden başvurulacak olan ilanlar ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. İş arayanlar güvenilir kariyer kapısı olan İŞKUR'da toplam 141.286 tane açık iş ilanı bulunmaktadır. Bunların arasında ise sıklıkla araştırılan "temizlik personeli" ilanı yer almaktadır. İşte başvuru şartları ve detayları...