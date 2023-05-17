17 Mayıs 2023, Çarşamba
İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı araştırılıyor. Binlerce işveren ile iş arayanı bir araya getiren İŞKUR bünyesinde 5.585 personel alımı gerçekleştirilecek. Temizlik personeli ilanına ilişkin başvuru detayları ise arama motorlarında araştırılıyor. Peki İŞKUR temizlik personeli başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:21
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13