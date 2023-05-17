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Haberler Galeri İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı araştırılıyor. Binlerce işveren ile iş arayanı bir araya getiren İŞKUR bünyesinde 5.585 personel alımı gerçekleştirilecek. Temizlik personeli ilanına ilişkin başvuru detayları ise arama motorlarında araştırılıyor. Peki İŞKUR temizlik personeli başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:21
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İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?

81 ilde en az ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden başvurulacak olan ilanlar ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. İş arayanlar güvenilir kariyer kapısı olan İŞKUR'da toplam 141.286 tane açık iş ilanı bulunmaktadır. Bunların arasında ise sıklıkla araştırılan "temizlik personeli" ilanı yer almaktadır. İşte başvuru şartları ve detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?

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