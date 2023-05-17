HaberlerGaleriA101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A'dan Z'ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!
A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A'dan Z'ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!
A101 marketler her hafta çeşitli ihtiyaçlara göre uygun fiyatlı getirdiği aktüel ürünleri tezgahlara yerleştiriyor. 18 Mayıs Pazar günü raflar yenilenirken vatandaşlarda ürünleri öğrenmeye çalışıyor. L köşe koltuk 5.990, çeyizciler için tencere, tava ise 99 TL'den başlayan fiyatla yerini alıyor. İşte 18 Mayıs Pazar A101 aktüel kataloğu...