A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A’dan Z’ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!

A101 aktüel kataloğunda birbirinden farklı ihtiyaç ürünü vatandaşla buluşuyor. 18 Mayıs Perşembe itibarıyla tezgahlardaki ürünler güncellenirken içlerinden pek çok üründe dikkat çekiyor. Yoğun ilgi gören aktüel ürünleri sınırlı sayıda getirildiği için mağazaya erken gitmenizde fayda var. Peki A101 güncel aktüel kataloğu geldi mi? Bu hafta A101'de neler var? İşte tam liste...