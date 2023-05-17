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Haberler Galeri A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A'dan Z'ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!

A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A'dan Z'ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!

A101 marketler her hafta çeşitli ihtiyaçlara göre uygun fiyatlı getirdiği aktüel ürünleri tezgahlara yerleştiriyor. 18 Mayıs Pazar günü raflar yenilenirken vatandaşlarda ürünleri öğrenmeye çalışıyor. L köşe koltuk 5.990, çeyizciler için tencere, tava ise 99 TL'den başlayan fiyatla yerini alıyor. İşte 18 Mayıs Pazar A101 aktüel kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 18:49
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A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A’dan Z’ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!

A101 aktüel kataloğunda birbirinden farklı ihtiyaç ürünü vatandaşla buluşuyor. 18 Mayıs Perşembe itibarıyla tezgahlardaki ürünler güncellenirken içlerinden pek çok üründe dikkat çekiyor. Yoğun ilgi gören aktüel ürünleri sınırlı sayıda getirildiği için mağazaya erken gitmenizde fayda var. Peki A101 güncel aktüel kataloğu geldi mi? Bu hafta A101'de neler var? İşte tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A’dan Z’ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!

Bebek Bezi Çeşitleri 169,00 TL

Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 199,00 TL

Saç Boyası Çeşitleri 29,95 TL

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A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A’dan Z’ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!

Dondurulmuş Piliç Kanat 99,90 TL

Dana Kangal Sucuk 79,90 TL

Dondurulmuş Çıtır Çubuk Patates 47,50 TL

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A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A’dan Z’ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149,00 TL

Büyük Boy Valiz 599,00 TL

Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 119,00 TL

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A101 aktüel şenliği başladı! Evin mutfağından, salonuna A’dan Z’ye her eksiğini tamamlayacak katalog! Erken giden L köşe koltuğu kapar!

Tuşlu Org 399,00 TL

Oyuncak Köpekçik Oyun Parkı 199,95 TL

Sünger Atan 2'li Oyuncak 134,95 TL