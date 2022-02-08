08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?

İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?

Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren ikramiye ödemeleri başladı. İlave tediye olarak bilinen ikramiye ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşçi ikramiye ödeme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2022 işçi ikramiye 2. taksit ödemesi ne zaman? Kim ne kadar ikramiye alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022 15:49
  • 1
  • 12
İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?

Kamu işçisine yönelik her yıl gerçekleştirilen ilave tediye ödemeleri başladı. 52 günlük tediyenin 13 günlük ilk takdisi 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. En düşük ikramiye brüt 8.673 lira iken gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 26 günlük ödeme takvimi belirlendi. Peki, kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2022 işçi ikramiye 2. taksit ödemesi ne zaman? Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?

KAMU İŞÇİSİ TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor. 2022 yılının ilk ikramiye ödemesi 28 Ocak'ta gerçekleştirildi.

  • 3
  • 12
İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?

2022 yılının ikinci taksit ikramiye ödemeleri ise 29 Nisan'da yapılacak. Yılın ikinci yarısında yapılacak diğer 26 günlük ikramiye ödeme tarihleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Yani üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi Temmuz ayında belli olacak.

  • 4
  • 12
İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

  • 5
  • 12
İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?

2022 KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE MİKTARI NE KADAR?

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.