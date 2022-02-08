İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?

Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren ikramiye ödemeleri başladı. İlave tediye olarak bilinen ikramiye ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşçi ikramiye ödeme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2022 işçi ikramiye 2. taksit ödemesi ne zaman? Kim ne kadar ikramiye alacak?