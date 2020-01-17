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ING konut kredisi faiz oranını düşürdü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti 17 Ocak kredi faizi ne kadar?

ING Türkiye, Merkez Bankası'nın yeni yıldak ilk faiz indirim kararının ardından konut kredisi faiz oranını düşürdüğünü duyurdu. ING Türkiye'den, 20 Ocak Pazartesi günü itibarıyla çekilecek kredilerde yeni oran uygulanacak. Merkez Bankası dün yılın ilk PPK toplantısını gerçekleştirmiş, politika faizini yüzde 12'den 11,25'e çekmişti. 75 baz puanlık reel politika faizi indiriminin bankaların elini rahatlattığı belirtiliyordu. Uzmanlar bankaların art arda faiz indirimine gideceğini öngörüyordu. Bankalar arasında ilk adımı ING Türkiye atmış oldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye 17 Ocak kredi faizi ne kadar? Sizler için tüm bankaların kredi faiz oranlarını derledik. İşte 17 Ocak kredi faizleri...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 16:26
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ING konut kredisi faiz oranını düşürdü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti 17 Ocak kredi faizi ne kadar?

Merkez Bankası yılın ilk PPK toplantısını dün gerçekleştirdi ve mevcut politika faiz oranında 75 baz puanlık indirime gitti. İndirim sonrası politika faizi 11,25'e çekildi. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözler bankalara çevrildi. Bankalardan faiz indirimi beklenirken, ilk hamle bugün geldi. ING Türkiye konut kredisi faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, ING Türkiye17 Ocak kredi faizi ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları...

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ING konut kredisi faiz oranını düşürdü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti 17 Ocak kredi faizi ne kadar?

75 BAZ PUAN İNDİRİME GİDİLDİ

Merkez Bankası 2020 yılının ilk politika faizini açıkladı. 2019 yılının ikinci yarısında 12 puanlık indirime giden Merkez Bankası, yeni yılda da düşüşü sürdürdü. Yapılan açıklamada, 75 baz puanlık faiz indirimine gidildiği aktarıldı. Böylece politika faizi 11,25'e çekilmiş oldu.

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ING konut kredisi faiz oranını düşürdü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti 17 Ocak kredi faizi ne kadar?

İLK İNDİRİM ING TÜRKİYE'DEN GELDİ

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, faiz indirimi sayesinde ING Türkiye müşterileri çok avantajlı koşullarla konut sahibi olma fırsatına sahip olacak. ING Türkiye'nin kampanya kapsamında sunduğu yüzde 0.94 faiz oranı eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak.

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ING konut kredisi faiz oranını düşürdü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti 17 Ocak kredi faizi ne kadar?

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak.

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ING konut kredisi faiz oranını düşürdü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti 17 Ocak kredi faizi ne kadar?

Bu anlayışla konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.