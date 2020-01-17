ING konut kredisi faiz oranını düşürdü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti 17 Ocak kredi faizi ne kadar?
ING Türkiye, Merkez Bankası'nın yeni yıldak ilk faiz indirim kararının ardından konut kredisi faiz oranını düşürdüğünü duyurdu. ING Türkiye'den, 20 Ocak Pazartesi günü itibarıyla çekilecek kredilerde yeni oran uygulanacak. Merkez Bankası dün yılın ilk PPK toplantısını gerçekleştirmiş, politika faizini yüzde 12'den 11,25'e çekmişti. 75 baz puanlık reel politika faizi indiriminin bankaların elini rahatlattığı belirtiliyordu. Uzmanlar bankaların art arda faiz indirimine gideceğini öngörüyordu. Bankalar arasında ilk adımı ING Türkiye atmış oldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye 17 Ocak kredi faizi ne kadar? Sizler için tüm bankaların kredi faiz oranlarını derledik. İşte 17 Ocak kredi faizleri...
Giriş Tarihi: 17.01.2020 16:18Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 16:26