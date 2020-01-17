Esnafa 10 ay 2336 TL maaş! İlk ödemeler yapılmaya başlandı... Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?
Esnaflara da işsizlik maaşı geldi! Kurulan Ahilik Sandığı ile dükkanını kapatmak zorunda kalan ve zor günler geçiren esnaflara işsizlik maaşı ödenecek. Esnaflara işsizlik maaşı ödemesi Ahilik Sandığı üzerinden yapılacak. Esnaflar işsizlik maaşı uygulamasından oldukça memnun. Ancak işsizlik maaşı şartları ve süreleri kamuoyunda yeterince bilinmiyor. Sizlere esnafa işsizlik maaşı ile ilgili 20 maddeyi derledik. Ayrıca esnafa işsizlik maaşı ücretlerinin tavan ve tabanlarını da haberimizde bulabilirsiniz. İşte esnafa işsizlik maaşı şartları ve detayları...
Giriş Tarihi: 17.01.2020 14:12Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 14:20