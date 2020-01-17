17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Esnafa 10 ay 2336 TL maaş! İlk ödemeler yapılmaya başlandı... Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

Esnaflara da işsizlik maaşı geldi! Kurulan Ahilik Sandığı ile dükkanını kapatmak zorunda kalan ve zor günler geçiren esnaflara işsizlik maaşı ödenecek. Esnaflara işsizlik maaşı ödemesi Ahilik Sandığı üzerinden yapılacak. Esnaflar işsizlik maaşı uygulamasından oldukça memnun. Ancak işsizlik maaşı şartları ve süreleri kamuoyunda yeterince bilinmiyor. Sizlere esnafa işsizlik maaşı ile ilgili 20 maddeyi derledik. Ayrıca esnafa işsizlik maaşı ücretlerinin tavan ve tabanlarını da haberimizde bulabilirsiniz. İşte esnafa işsizlik maaşı şartları ve detayları...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 14:20
  • 1
  • 27
Esnafa 10 ay 2336 TL maaş! İlk ödemeler yapılmaya başlandı... Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

Esnafa işsizlik maaşı uygulaması başladı. İşsiz kalanlara ödenen işsizlik ödeneğinin bir benzeri esnaflar için hayata geçirildi. Ahilik Sandığı kurularak kesintilerden bir fon oluşturuldu. Fonda biriken para ile zor günler geçiren esnaflara işsizlik maaşı verilecek. İşsizlik maaşı ödemesi 240 günle 300 gün boyunca sürecek. Peki, Esnafa işsizlik maaşı şartları neler? İşte detaylar...

  • 2
  • 27
Esnafa 10 ay 2336 TL maaş! İlk ödemeler yapılmaya başlandı... Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Nasıl ki, işçi statüsünde SSK'lı olarak çalışanların işsiz kalması durumunda maaş almasına olanak sağlayan işsizlik sigortası fonu varsa, artık kendi adına Bağ-Kurlu olarak çalışanların da yararlanabileceği bir sistem getirildi ve adına da Esnaf Ahilik Sandığı dendi. 2017 yılında İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına karar verildi. Uygulama 2018 yılında başlayacaktı ancak iki yıllığına, yani 2020 yılına ertelendi. Bu kapsamda 2020 Ocak başından itibaren Bağ-Kurlular, Esnaf Ahilik Sandığına belirli bir ödeme yaparak, üye olacaklar.

  • 3
  • 27
Esnafa 10 ay 2336 TL maaş! İlk ödemeler yapılmaya başlandı... Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

UYGULAMA AMACI NEDİR?

Herhangi bir nedenden dolayı sıkıntıya düşen, işyerini kapatmak durumunda kalan, iflas eden esnafın uğrayacağı gelir kaybı Esnaf Ahilik Sandığı'nda oluşacak fondan karşılanacak.

  • 4
  • 27
Esnafa 10 ay 2336 TL maaş! İlk ödemeler yapılmaya başlandı... Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

KİMLER SANDIĞA ÜYE OLACAK?

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Sandık kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacak. Bir anlamda Bağ-Kurlular sigortalanacak. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri de zorunlu olarak prim ödeyecek. Ancak jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları, tarım alanında faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar kapsam dışında tutuldu.

  • 5
  • 27
Esnafa 10 ay 2336 TL maaş! İlk ödemeler yapılmaya başlandı... Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

ZORUNLU MU?

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu ve tüm esnaf ve sanatkarlar zorunlu olarak sisteme dahil edilecek.