HaberlerGaleriIBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta! Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME!
IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta! Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME!
Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ödeme sağlanıyor. Başkan Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesi ile birlikte açıkladığı çalışma hayatına yönelik düzenlemeler heyecanlandırdı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Emekli, işsizlik maaşı, tarım işçisi gibi birçok kapsama ilişkin yeni düzenlemeler gelecek. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...